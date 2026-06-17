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    Exministra de minería, Aurora Williams, afirma que no recibió alertas por cifra errónea de producción de Codelco

    "A mí no me llegó una advertencia (...) Nosotros no recibimos alertas respecto del tema", dijo la exministra de Minería, Aurora Williams.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Archivo MARIO TELLEZ

    La exministra de Minería, Aurora Williams, descartó tener conocimiento previo de que la producción de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) en 2025 contabilizó 26.875 toneladas reportadas como producidas, contraviniendo las normas internas de la empresa y que fue revelado por una auditoría interna.

    “A mí no me llegó una advertencia (...) Nosotros no recibimos alertas”, dijo la exministra de Minería, Aurora Williams, en entrevista con radio Infinita.

    En esa línea, la exministra de Minería durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, en la cronología del caso, comentó que “ya saliendo ministro el 11 de marzo, yo leí a algunos expertos chilenos, por lo menos dos, que efectivamente la serie de tiempo mostraba este salto inusual en el mes en la producción de diciembre”, dijo.

    Sobre el manejo del caso, la exsecretaria de Estado reconstruyó los hechos y valoró lo sucedido.

    “La denuncia anónima llegó en febrero, los primeros días de marzo, y vemos ya que en mayo el directorio había concluido una investigación interna y había tomado medidas al respecto (...) ya teníamos a los pocos meses sanciones importantes desde el punto de vista de la desvinculación de un ejecutivo y sanciones para otros”, comentó.

    La exministra también comentó que este caso llegó en medio del cambio de administración. “Es una situación inadecuada en un momento también inadecuado, que justamente se produce cuando cambia en el gobierno corporativo Codelco”, dijo.

    Mientras que respecto a los bonos que se entregaron por cumplimiento de metas, que consideraban esta sobreestimación de producción, Williams dice que se deben devolver los dineros que correspondan, pero buscando formas adecuadas entre las partes para hacerlo y detallando bien los casos.

    “Yo he conversado con los dirigentes de Chuquicamata; en particular, ellos me han señalado que la meta ya la tenían cumplida en noviembre, que esto no alteraría dicha situación; por lo tanto, creo que hay que colocar bien los números sobre la mesa”, acotó.

    Según dio cuenta Pulso, más de 6 mil trabajadores de Codelco deberán devolver US$ 14,3 millones de bonos por cifra errónea de producción de 2025.

    En tanto, la Cámara de Diputadas y Diputados creó una Comisión Especial Investigadora (CEI) por este y otros casos vinculados a Codelco, entre ellas la millonaria remodelación de su casa matriz en Santiago.

    Más sobre:MineríaCodelcoAurora Williams

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