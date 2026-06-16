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    Cochilco está ejecutando una auditoría a Codelco por datos de producción y tendrá resultados preliminares en septiembre

    La vicepresidenta ejecutiva de Cochilco, Claudia Rodríguez, sostuvo que "deberíamos tener los primeros resultados preliminares para remitírselos a la empresa y para que haga su descargo en septiembre de este año”. El organismo está realizando varias auditorías, pero una de ellas está vinculada a la producción de la estatal del 2025.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Santiago, 28 de Abril de 2026. Fachada del edficio de Codelco en calle Huerfanos en el centro de Santiago. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) está desarrollando una investigación sobre la producción de Codelco del 2025, cuyos resultados preliminares serán entregados a la empresa de forma interna en septiembre.

    La vicepresidenta ejecutiva de Cochilco, Claudia Rodríguez, dijo, posterior a la cuenta pública del organismo realizada este martes, que “estamos llevando adelante nuestro plan de trabajo, dentro del cual se incluían ciertas fiscalizaciones que dicen relación con la materia de producción en Codelco y, adicionalmente, hemos recibido algunas denuncias que también estamos haciendo fiscalizaciones al respecto y todas están en ejecución”.

    La autoridad explicó que la duración del proceso depende de la dificultad de la materia y la extensión de los años y montos estudiados. “Pero deberíamos tener los primeros resultados preliminares para remitírselos a la empresa y para que haga su descargo en septiembre de este año”, precisó.

    A medidos de mayo una auditoría interna de Codelco alertó una sobreproducción el año pasado que consideró 27 mil toneladas que no estaban autorizadas. En su cuenta pública, Cochilco mencionó que le hicieron 11 auditorías a Codelco durante el 2025, vinculadas a seguridad industrial, evaluación de servicios de empresas contratistas y puesta en marcha de proyectos, entre otros.

    Al ser consultado si estas 11 auditorías no alertaron la sobre producción del año pasado, Rodríguez apuntó que “las auditorías, eventualmente, pueden alertar temas como el que vimos con la producción, pero el tema de la producción se alertó en la auditoría que estamos haciendo actualmente, que forma parte de nuestro plan de trabajo que se dio inicio en febrero de este año con la visualización de los riesgos que hacemos. Ahí nos había aparecido justamente por cómo se daban las cosas en los últimos años”.

    En enero se presentan ante el consejo de Cochilco las auditorías a realizar durante el primer semestre, y en mayo se presentan nuevas, las que consideran denuncias y situaciones que se hayan observado. Si bien Cochilco está realizando varias auditorías, una de ellas está vinculada a la producción de la estatal del año pasado y está en ejecución.

    6 millones de toneladas de cobre para el fin del gobierno

    En la jornada de Cochilco asistió el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien fue consultado por las metas de producción nacionales y de Codelco, ahora a cargo del presidente del directorio, Bernardo Fontaine.

    “Al final del periodo ojalá tener una producción de 6 millones de toneladas de cobre anuales, para lo cual hay que trabajar un montón, hay que tratar de que varios proyectos entren en producción, hay que generar confianza en el largo plazo para que se genere inversión”, dijo Mas.

    Fontaine asumió la semana del 25 de mayo pasado, día en que se fue su predecesor Máximo Pacheco. Uno de los grandes desafíos que tendrá que enfrentar es la producción de la estatal, que ha caído a niveles ni vistos en dos décadas.

    Mas sostuvo sobre las metas impuestas a Fontaine que “él va a presentar un plan dentro de un plazo acotado. Estamos esperando que termine de entender lo que es la compañía, termine de recorrer todas las faenas y va a venir de vuelta con un plan (...) No tenemos fechas en el corto plazo”.

    Más sobre:CochilcoCodelcoSobreproducciónAuditoría

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