Dónde y a qué hora ver a Turquía vs. Paraguay en TV y streaming. Foto referencial de archivo redes sociales Selección Paraguaya de Fútbol

Avanza la segunda fecha del Mundial de Fútbol 2026 y Turquía se mide contra Paraguay en el marco del Grupo D.

Los turcos se presentan tras una derrota por 0-2 ante Australia en el debut, mientras que el cuadro latinoamericano busca recuperarse del marcador 1-4 ante Estados Unidos.

Cuándo juega Turquía vs. Paraguay

El partido de Turquía contra Paraguay es este viernes 19 de junio a las 23:00 horas de Chile.

Para este compromiso las selecciones se trasladan hasta el Estadio de la Bahía de San Francisco, Estados Unidos.

Dónde ver a Turquía vs. Paraguay

El partido de Turquía contra Paraguay se transmite en el canal DSports de DirecTV.

La cobertura online del cruce va por las plataformas DGO y Paramount+.