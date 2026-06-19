Ministra Wulf por caso de niños haitianos: “No es el momento de las recriminaciones políticas”

Durante la mañana de este viernes la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, se refirió a los cuestionamientos que han surgido de distintos sectores respecto a los vuelos con niños haitianos que ingresaron al país señalando que “no es el momento de las recriminaciones políticas”.

En conversación con Radio Bío-Bío, es que la ministra se refirió a las cifras que han surgido respecto a los menores señalando que “hemos sido muy precavidos en la información que se entrega, porque son datos de menores de edad, y por eso también tenemos que ser muy responsables en la información que se va entregando”.

Asimismo, apuntó “nosotros estamos actuando con urgencia como Gobierno de Chile, dado de que son niños y adolescentes, es aún más importante el poder actuar con mucha responsabilidad, pero transmitir que todas las organizaciones del Estado han tenido un despliegue relevante y tienen el ánimo de colaborar para poder ir identificando, ubicando y consolidando la información”.

En la ocasión, la ministra además recalcó que ellos no contaban con la información al momento de asumir como Gobierno aunque señalando que “no es el momento de las recriminaciones políticas, hay investigaciones en curso, están las investigaciones de la Fiscalía, están las investigaciones de la Contraloría, y en su momento se podrán atribuir las responsabilidades administrativas, políticas que correspondan”.

"Acá sin duda alguna el Estado de Chile tiene que mejorar. Falló, eso no podemos negarlo“, expresó.

A su vez, respecto a los niños que fueron encontrados en Estación Central y Graneros, la ministra señaló que “no necesariamente son los mismos”.

De igual forma, la ministra realizó un llamado a “no adelantarnos hasta que tengamos conclusiones con toda la información que se requiere, para poder también entregarle a la población frente a estos hechos que son graves, que hemos ido conociendo todos los antecedentes de manera certera”.

“Hay investigaciones en curso para ver las brechas, ver las responsabilidades administrativas, ver incluso las responsabilidades penales que puedan existir. Esos procesos están avanzando”, añadió.

Finalmente, respecto a que el caso debería ser tomado por el ministro de Seguridad y no de Desarrollo Social, la ministra Wulf apuntó que “este no es el momento de hacer un análisis de quién podría liderar esto, porque es el momento de la acción. Yo soy la ministra que tiene el mandato de trabajar por la infancia, trabajar por el desarrollo social de nuestro país”.

“Este es un gobierno. Y hoy día, la mañana, estuve reunida con el ministro de Seguridad. Ayer estuve reunida también con la PDI, con Carabineros, estamos todos articulados para poder dar certeza y dar tranquilidad en la localización de estos niños”.