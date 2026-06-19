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    Quién era Alex Bueno, el reconocido cantante de merengue que falleció a los 62 años

    Alex Bueno, una de las voces más emblemáticas de la bachata y el merengue dominicano, falleció en Nueva York tras enfrentar un cáncer detectado en 2025.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Quién era Alex Bueno, el reconocido cantante de merengue que falleció a los 62 años

    El mundo de la música latina está de luto. El cantante dominicano Alex Bueno, una de las figuras más reconocidas del merengue y la bachata, falleció este jueves 18 de junio a los 62 años en Nueva York, Estados Unidos.

    Esto según confirmó su equipo personal a través de un comunicado difundido en redes sociales.

    “Su partida deja un vacío irremplazable en el mundo del arte y en los corazones de todos los que tuvimos el honor de conocerle y admirar su obra musical”, señaló el entorno del artista, que además pidió privacidad para su familia mientras atraviesa el duelo.

    “Tu memoria y tu legado permanecerán vigentes de manera imperecedera en cada uno de nosotros”, cierra la publicación.

    Quién era Alex Bueno, el reconocido cantante de merengue que falleció a los 62 años

    Referente de la bachata

    Además de su dominio del merengue, Bueno era considerado uno de los pioneros de la bachata moderna y una de las voces más influyentes de la música popular dominicana.

    A lo largo de su trayectoria interpretó éxitos como El Jardín Prohibido, Que vuelva, Ese hombre soy yo y Busca un confidente, canciones que trascendieron generaciones y continúan sonando en distintos países de Latinoamérica.

    Nacido en República Dominicana, el cantante también destacó por su versatilidad artística, moviéndose entre la bachata, el merengue y la salsa.

    Gracias a su repertorio y capacidad interpretativa, fue considerado una de las figuras más influyentes del género y una referencia para nuevas generaciones de artistas.

    ¿De qué murió Alex Bueno?

    Su muerte ocurrió diez meses después de que fuera diagnosticado con un pequeño tumor cerebral.

    En septiembre de 2025 fue trasladado a Estados Unidos para someterse a una cirugía que logró extirpar exitosamente la lesión.

    Sin embargo, durante el procedimiento se detectaron células cancerígenas, por lo que inició un tratamiento preventivo que, según informó su equipo, evolucionó favorablemente y sin secuelas neurológicas.

    Quién era Alex Bueno, el reconocido cantante de merengue que falleció a los 62 años

    Posteriormente, exámenes de seguimiento revelaron la presencia de células cancerígenas en otras partes de su cuerpo.

    De acuerdo con el comunicado difundido antes de su fallecimiento, su estado de salud se agravó durante las últimas semanas debido a una importante disminución de los niveles de sodio y de la presión arterial, situación que provocó un fuerte deterioro físico y complicó su cuadro clínico.

    El artista permaneció internado en una unidad de cuidados intensivos hasta su muerte.

    Tras conocerse la noticia, diversas figuras de la música expresaron sus condolencias.

    Uno de los primeros fue el cantante de bachata Prince Royce, quien escribió: “Mis oraciones están con su familia y seres queridos. Que en paz descanse”.

    La familia informó que próximamente dará a conocer los detalles de las ceremonias fúnebres y del traslado de sus restos a República Dominicana.

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