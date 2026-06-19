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    Ucrania reivindica que ataca Rusia con sus propias armas y denuncia “propaganda” para ocultar la “humillación”

    Según señalaron las autoridades, “Ucrania no solo está atacando a Rusia, sino que lo hace con armas ucranianas".

    Por 
    Europa Press
    Un soldado ucraniano posa sobre un tanque ruso destruido en la localidad de Rusaniv, en abril de 2022. Foto: Archivo

    Las autoridades de Ucrania han reivindicado este viernes que atacan Rusia con armas ucranianas de largo alcance y han denunciado la “propaganda” rusa para ocultar la “humillación” del presidente, Vladimir Putin.

    “Ucrania no solo está atacando a Rusia, sino que lo hace con armas ucranianas. La propaganda de Putin siempre ha dicho al pueblo ruso que están luchando contra todo el ‘Occidente colectivo’, no solo contra Ucrania”, ha afirmado el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, en un mensaje en redes sociales en el que señala que el “100%” de los ataques de largo alcance contra territorio ruso “se aplican con armas de fabricación ucraniana”.

    Según ha dicho, las palabras de Moscú sobre el apoyo extranjero a Ucrania busca “ocultar la humillación de Putin y explicar por qué esta guerra dura más que la Primera Guerra Mundial”. “Una guerra contra un país que, según él, no existía y que debía haberse derrumbado hace años”, ha indicado.

    Sibiga ha señalado así que los ataques ucranianos dentro de Rusia hacen que “a la propaganda rusa le cueste mucho encajar esto en sus mentiras”.

    “Putin no solo calculó mal al atacar Ucrania. Cometió un error histórico. Con cada mes que pasa sin que acepte este hecho y ponga fin a la guerra, las cosas no harán más que empeorar para él y su régimen”, ha indicado el titular de Exteriores ucraniano que incide que Putin “tiene una salida” que pasa por “ordenar a sus fuerzas de ocupación que cesen el fuego y pongan fin a la guerra”.

    Más sobre:UcraniaRusiaGuerra

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