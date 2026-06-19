¿Llueve el fin de semana en Santiago? Esto dice el pronóstico
Los pronósticos mostraban probabilidad de lluvia en Santiago, por un sistema frontal que afectará al sur de Chile. ¿Continúa esa tendencia? Revisa el pronóstico actualizado para la Región Metropolitana.
Quedan solo un par de días para que comience oficialmente el invierno astronómico en Chile. Y este fin de semana, la Región Metropolitana tendrá jornadas frías y nubladas, muy propias de la temporada, según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).
Anteriormente, algunos pronósticos y meteorólogos estimaban que podía llegar lluvia a la zona central y la RM, impulsada por un sistema frontal que afectaría principalmente al sur del país desde este viernes 19 de junio.
¿Sigue en pie la posibilidad de que caigan precipitaciones sobre Santiago? ¿Cómo estará el tiempo durante el fin de semana? Esto dice el pronóstico.
Las probabilidades de lluvia en Santiago, según el tiempo
Por ahora, el pronóstico de Meteochile no muestra probabilidad de lluvia para la Región Metropolitana. No obstante, serán días de mucho frío y posibles heladas.
A partir del sábado 20, las temperaturas mínimas y máximas bajarán de forma importante en toda la región. Además, en esa jornada, el cielo estará cubierto de nubes desde la madrugada hasta la noche.
El domingo 21, la tendencia hacia el frío continuará, y el lunes 22 se posiciona como el día más frío de la proyección: la mínima rondará entre los 2 y 5 °C muy temprano en el día, por lo que el llamado es a abrigarse, especialmente si se sale de casa en horas de la madrugada.
Donde sí habrá lluvia es en la cordillera de la RM: el pronóstico muestra chubascos de nieve aislados y vientos con rachas de hasta 50 km/h el sábado 20, condiciones que se repetirán el domingo 21.
El tiempo en la Región Metropolitana este fin de semana
Según Meteochile, estas serán las temperaturas mínimas y máximas para cada sector de la Región Metropolitana para este fin de semana.
Colina
|Sábado 20
|Domingo 21
|Mínima: 6 °C
|Mínima: 5 °C
|Máxima: 14 °C
|Máxima: 15 °C
Santiago centro
|Sábado 20
|Domingo 21
|Mínima: 7 °C
|Mínima: 6 °C
|Máxima: 13°C
|Máxima: 14 °C
Santiago norte
|Sábado 20
|Domingo 21
|Mínima: 6 °C
|Mínima: 5°C
|Máxima: 14 °C
|Máxima: 15 °C
Santiago oriente
|Sábado 20
|Domingo 21
|Mínima: 9 °C
|Mínima: 8 °C
|Máxima: 13 °C
|Máxima: 12 °C
Santiago sur
|Sábado 20
|Domingo 21
|Mínima: 5 °C
|Mínima: 4 °C
|Máxima: 13 °C
|Máxima: 14 °C
Santiago poniente
|Sábado 20
|Domingo 21
|Mínima: 7 °C
|Mínima: 6 °C
|Máxima: 13 °C
|Máxima: 14 °C
Curacaví
|Sábado 20
|Domingo 21
|Mínima: 7 °C
|Mínima: 5 °C
|Máxima: 12 °C
|Máxima: 14 °C
Melipilla
|Sábado 20
|Domingo 21
|Mínima: 8 °C
|Mínima: 6 °C
|Máxima: 11 °C
|Máxima: 13 °C
San José de Maipo
|Sábado 20
|Domingo 21
|Mínima: 6 °C
|Mínima: 2 °C
|Máxima: 12 °C
|Máxima: 9 °C
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