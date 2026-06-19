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    El dólar vuelve a subir en jornada marcada por aplazamiento del encuentro por la paz entre Estados Unidos e Irán

    El tipo de cambio busca anotar tres jornadas consecutivas al alza en un día que también era feriado en Estados Unidos.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    El valor del dólar en Chile el 19 de junio de 2026 JAVIER TORRES/ATON CHILE

    El dólar se alista a cerrar la semana al alza, pese a que a inicios de esta la tendencia era a la baja. El tipo de cambio en Chile cayó luego del anuncio de acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos, pero después subió con las expectativas de alza de tasas por parte de la Reserva Federal.

    Ahora, en este viernes, pesaba el aplazamiento de la firma del acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos. Originalmente, se debía concretar este viernes.

    “Los mercados continúan ajustando sus expectativas hacia un escenario de tasas elevadas por más tiempo, mientras las tensiones geopolíticas volvieron a ganar protagonismo tras la cancelación de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán y las señales de menor tránsito por el estrecho de Ormuz”, dijo Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB.

    Otro factor que pesaba sobre la jornada era que en Estados Unidos era feriado.

    “La jornada estará marcada por una menor liquidez debido al feriado en Estados Unidos, por lo que los movimientos del tipo de cambio podrían amplificarse ante variaciones en el dólar global o en las materias primas”, dijo Diego Montalbetti, analista de mercados de Capitaria.

    Así, el dólar subía 1,10 respecto al cierre de este jueves y llegaba a un valor de $900,80 la unidad. De seguir así, la divisa anotaría tres jornadas consecutivas al alza, donde sube $14,10.

    En la semana, el dólar sube casi $3 luego de caer $16,35 en la semana pasada.

    Por su parte, el dólar en el mundo operaba sin mayores variaciones. El índice del dólar caía 0,07% a 100,78 puntos. “Se mantiene cerca de máximos relevantes, apoyado por el tono más restrictivo de la Reserva Federal”, resaltó Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latinoamérica.

    Mientras que el cobre, uno de los principales soportes del peso chileno, se mantenía estable. Los valores futuros del metal en Comex caía 0,03% a US$6,35 por libra.

    “La reanudación de las exportaciones de concentrado desde la mina Oyu Tolgoi, en Mongolia, ayudó a aliviar algunas preocupaciones sobre la oferta global, mientras que las perspectivas de una política monetaria más restrictiva en Estados Unidos continúan pesando sobre las expectativas de crecimiento y de demanda por metales industriales”, dijo Santos de XTB Latam.

    Más sobre:MonedasDólarCobreFed

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