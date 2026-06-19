Arrau defiende rol de Wulf en caso de niños haitianos ante críticas de Matthei y Kaiser

Tras sostener una reunión de trabajo con la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, el titular de Seguridad, Martín Arrau, abordó la situación de los niños haitianos que se habrían encontrado en diferentes comunas.

En concreto, ayer jueves la Municipalidad de Estación Central confirmó la localización de siete niños haitianos incluidos en el listado de menores con paradero desconocido por las autoridades y que fue remitido por la Subsecretaría de la Niñez a distintas comunas para su búsqueda. A ellos se suman otros dos encontrados por equipos municipales de Graneros, en la Región de O’Higgins.

Los hallazgos se produjeron luego de que los municipios activaran protocolos de verificación a través de las Oficinas Locales de la Niñez, junto a equipos de Educación y otras reparticiones comunales, tras recibir una nómina de 184 casos elaborada por el gobierno.

Sobre el tema, el ministro de Seguridad sostuvo que “de los listados que han salido a raíz del informe reservado todavía de Contraloría, se han ido buscando y teniendo claridad de algunos que están escolarizados, con sus tutores, con sus padres y se va teniendo mayor información para ir dando tranquilidad a la población, pero todavía falta”.

En esa línea, agregó que “lo que se ha pedido acá es tener mayor certeza de dónde están, en qué situación, cierto grupo de niños que han salido en un listado, eso es. Y, lo que se está haciendo para dar tranquilidad, para ver efectivamente la situación real, es tomar ese listado y verificar la situación en la que están”.

Luego sostuvo: “También hay que ser claros en esto, que si bien el Ministerio Público tenía algunas investigaciones que venían de antes, al momento no hay ligado con este listado denuncias de presuntas desgracias o cosas como esas, pero también entendemos la conmoción que ha causado y es muy necesario ir teniendo tranquilidad”.

Defensa de rol de Wulf

Asimismo, Arrau salió a defender el rol de su par Wulf, a quien se le encargó -por parte del Presidente- coordinar el trabajo entre los ministerios y los organismos del Estado para avanzar en este caso.

Y es que los excandidatos presidenciales Evelyn Matthei (UDI) y Johannes Kaiser (libertario) reclamaron ayer que este rol debiese ser de Seguridad y no de Desarrollo Social.

Frente a estos cuestionamientos, Arrau contestó: “Hay que distinguir que primero hay investigación policial que la lidera el Ministerio Público. El fiscal nacional estuvo aquí ayer reunido con el Presidente de la República y las policías están trabajando, mandatadas por el Ministerio Público, por supuesto, y nosotros paralelamente con ellos también recopilando información para dar tranquilidad y tener mayor información”.

“Paralelamente a eso, hay investigaciones administrativas que lleva la Contraloría y esperamos en los próximos días tener acceso al informe final de esa investigación, de ese levantamiento de algunas observaciones que ha levantado la Contraloría”, continuó.

Por último, agregó: “Lo más importante y la prioridad número uno, son los niños, y dar tranquilidad a eso, y ahí es donde entra el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que tiene acceso a muchísimas bases de datos del Estado, que coordina muy bien con el Ministerio de Educación, de Salud, también con el Ministerio de Seguridad cuando se requiere, y por tanto son varias aristas, no es solo una institución la que está trabajando en esto “.

“Hay cooperación también por parte incluso del Congreso, de los parlamentarios que han estado acá y están muy dados y muy dispuestos efectivamente a ayudar y colaborar en lo que sea necesario”, cerró el ministro.