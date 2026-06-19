Escolarizados y con sus familias base: logran dar con paradero de otros cuatro niños haitianos en Graneros

Un total de seis niños de nacionalidad haitiana ya han sido ubicados en la comuna de Graneros, Región de O’higgins, en medio de la búsqueda derivada de la denuncia penal sobre posible tráfico de menores de ese país en Chile realizada por el Servicio Nacional de Migraciones ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

Los niños estaban incluidos en el listado de menores con paradero desconocido por las autoridades y que fue remitido por la Subsecretaría de la Niñez a distintas comunas para su búsqueda.

Los hallazgos se produjeron luego de que el municipio activó protocolos de verificación a través de la Oficina Local de la Niñez, junto al equipo de Educación y otras reparticiones comunales, tras recibir una nómina de 184 casos a nivel nacional elaborada por el gobierno.

Hasta la noche de ayer jueves se había logrado dar con el paradero de solo dos menores en Graneros, cifra que fue actualizada a seis la mañana de este viernes por el alcalde Marcelo Miñañir Matus.

“Ante la alerta que se ha emitido a nivel nacional respecto al paradero de niños haitianos y que a nuestra comuna se nos ha notificado que existirían nueve de ellos, decir que nuestro equipo sigue trabajando arduamente y también con toda la preocupación”, dijo.

A eso agregó que “Educación, la Oficina Local de la Niñez, Dideco, ha hecho un cruce de información y también visitas domiciliarias para conocer el paradero de ellos. Hoy día podemos informar a la comunidad que tenemos ya seis niños que han sido identificados”.

El jefe comunal detalló que “cinco de ellos se encuentran en colegios municipales, uno de ellos en un colegio subvencionado. Y dar la tranquilidad también a toda la comunidad que estos niños ya se conoce su paradero y se encuentran escolarizados y también con sus familias base”.

En la comuna de Graneros solo faltaría encontrar a otros tres niños haitianos incluidos en el registro que recibió la municipalidad liderada por Miñañir.