Codina anuncia consejo regional de seguridad que busca convocar a todos los alcaldes de la RM por caso de niños haitianos

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, anunció este viernes que la próxima semana desde el Ejecutivo van a convocar a un consejo de seguridad en el que esperan la participación de todos los municipios de la región , para así coordinar los esfuerzos en la búsqueda de los menores haitianos que habrían ingresado de forma irregular.

La información fue revelada en un preinforme por parte de la Contraloría, que detalla un ingreso masivo de ciudadanos haitianos junto a menores de edad, varios de ellos en vuelos chárter autorizados durante el gobierno de Gabriel Boric.

La situación generó inmediatas alertas, al punto que durante la jornada del jueves ya se habrían encontrado a algunos de estos menores de edad en las comuna de Estación Central y Graneros, en la región de O’Higgins.

Consultado sobre si ha recibido nuevas informaciones por parte de los jefes comunales de la RM, el delegado señaló a Desde la Redacción de La Tercera que se ha buscado realizar una coordinación del Ejecutivo con los servicios dependientes de los Servicios Locales de Educación Pública (Slep) y las oficinas de la niñez.

“Lo primero que tenemos que lograr es saber cuál es la verdad, me refiero a lograr identificar dónde están los niños y que ojalá estén todos bien. Quiero partir diciendo que espero que esta sea una comedia de espacios de información insuficiente, entre que unos no supieron lo que hicieron otros y se pueda corregir”, explicó.

Además de valorar que el Presidente de la República haya convocado a todos los poderes del Estado para cooperar en esta búsqueda, también señaló que desde la región se va a gestar la próxima semana un consejo de seguridad con el objeto de coordinar la búsqueda.

“ Tenemos preconvocado para la próxima semana un consejo regional de seguridad donde, después de haber levantado la información de las 52 comunas, de los 52 consejos comunales de seguridad , se priorizan los inconvenientes, las cosas que deben tener mayor atención por parte de las políticas públicas en materia de seguridad en conjunto con todos los integrantes del consejo regional”, comenzó explicando.

A lo que continuó: “Estoy tratando de adicionarle también la participación de alcaldes que no están consignados en la ley para estos efectos, pero sí como una manera de poder coordinar y abordar esfuerzos en la búsqueda de estos niños”.

“Yo creo que todas las autoridades y también las personas, aquí hago un llamado a la ciudadanía, quienes sepan dónde están los niños obviamente tienen que avisar, tienen que contarlo y obviamente también si saben de alguna situación irregular alertarla como una manera de poder capturar si es que hubiera eventuales responsables de situaciones ilícitas o efectivamente tráfico de niños, etcétera”, concluyó.