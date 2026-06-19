Dónde y a qué hora ver a Escocia vs. Marruecos en TV y streaming. Foto Instagram Scotland National Team

Escocia se mide contra Marruecos este viernes por la Copa del Mundo, en el marco de la segunda fecha del Grupo C.

Los británicos se alzaron ante Haití por la cuenta mínima en la primera fecha, mientras que el cuadro africano viene de empatar a 1 con Brasil en el debut.

Cuándo juega Escocia vs. Marruecos

El partido de Escocia contra Marruecos es este viernes 19 de junio a las 18:00 horas de Chile.

Para este compromiso las selecciones se miden en el Estadio Boston de Estados Unidos.

Dónde ver a Escocia vs. Marruecos

El partido de Escocia contra Marruecos se transmite en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.

La cobertura online del compromiso va por chilevision.cl, DGO, Paramount+ y Disney+ en su Plan Premium.