Sauerbaum asegura que prioridad es ubicar a niños haitianos: “Después veremos cuáles son los responsables políticos y legales”

El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, se refirió durante la mañana de este viernes a los vuelos con niños haitianos que ingresaron al país apuntando que la prioridad está puesta en determinar donde se encuentran los menores.

Según señaló, "nosotros estamos siguiendo el mandato del Presidente, buscando estos niños, ojalá que podamos encontrarlos a todos en una buena condición“, enfatizando que esa es su ”única preocupación" y que “después veremos cuáles son los responsables políticos y legales".

Consultado respecto de eventuales responsabilidades del Gobierno de Gabriel Boric, Sauerbaum sostuvo que “no puedo responder por el gobierno anterior”.

Asimismo, fue consultado por las recientes declaraciones de la exministra Carolina Tohá, de que esto ya había sido denunciado en 2023, por el entonces director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer.

“Eso es materia de investigación, yo no lo puedo decir. Por eso estamos investigando, pero estamos buscando los niños que es lo más importante", expresó.