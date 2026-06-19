SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    El presidente de Líbano critica el recrudecimiento de los ataques de Israel: “Es peligroso y condenable”

    El presidente de Líbano, además afirmó que esto constituye una “escalada peligrosa”, especialmente porque “afecta a decenas de inocentes, entre ellos mujeres y niños".

    Por 
    Europa Press
    Ejército israelí en el sur de Líbano. Imagen @AvichayAdraee en X.

    El presidente de Líbano, Josepth Aoun, ha criticado este viernes el recrudecimiento de los ataques perpetrados por parte de las fuerzas de Israel contra el territorio libanés a pesar del alto el fuego y ha asegurado que este aumento de la violencia es “peligroso y condenable”.

    “Lo que estamos presenciando hoy en el sur del país y en el valle de la Becaá es una expansión de las agresiones israelíes y más muertes y destrucción”, ha indicado en un comunicado difundido en redes sociales.

    Así, ha afirmado que esto constituye una “escalada peligrosa”, especialmente porque “afecta a decenas de inocentes, entre ellos mujeres y niños, y apunta prácticamente a todas las tentativas en curso para consolidar el alto el fuego y poner fin a la guerra”.

    En este sentido, ha aludido al reciente memorando de entendimiento pactado por Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en Oriente Próximo y que incluye el fin de los ataques contra territorio libanés, además de garantías en relación con la soberanía de Líbano.

    “Esto no impedirá trabajar para lograr un alto el fuego integral en el menor tiempo posible, y esto es lo que he pedido a la delegación libanesa negociadora para la próxima ronda de contactos en Washington. No se puede ser indulgente en este asunto porque el alto el fuego integral es la puerta de entrada para abordar otros temas, y el más importante es la retirada israelí y el regreso de los prisioneros”, ha aclarado.

    Este mismo viernes, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que el Ejército ha atacado “con fuerza” a Hezbolá en lo que ha descrito como una respuesta a la muerte de cuatro militares israelíes en un ataque en el sur de Líbano, antes de resaltar que “Israel no tolerará ataques a sus soldados o a sus territorios”.

    Israel ha señalado en varias ocasiones que no retirará sus tropas del sur de Líbano y ha continuado sus ataques contra el país a pesar del memorando de entendimiento firmado por Estados Unidos e Irán. Las tensiones en torno a las acciones de Israel en Líbano, acompañadas de advertencias desde Teherán sobre que estos hechos suponen violaciones del preacuerdo podrían dar al traste con el proceso de paz en Oriente Próximo.

    Más sobre:IsraelLíbanoAtaques

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cancillería pone fin a las funciones del cónsul en Haití, instruye sumario y envía equipo para reorganizar operaciones en el consulado

    Ministra Wulf por caso de niños haitianos: “No es el momento de las recriminaciones políticas”

    Codelco dice que en los próximos meses llevará adelante la definición de su plan estratégico, el cual evaluará la eventual venta de activos

    CAF y Empresa Portuaria San Antonio firman crédito para iniciar las primeras obras del megaproyecto Puerto Exterior

    Tamango, la cervecería artesanal que llegó con la “escuela gringa” y que ahora afina su estreno en el MUT

    Cushman & Wakefield: reconversión de edificios patrimoniales podría elevar hasta 50% su valor de mercado

    Lo más leído

    1.
    Cancelan abruptamente las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza

    Cancelan abruptamente las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza

    2.
    Trump dice que se fotografió “por pena” con Meloni y la primera ministra responde que Italia “no suplica”

    Trump dice que se fotografió “por pena” con Meloni y la primera ministra responde que Italia “no suplica”

    3.
    Obama inaugura su centro presidencial de Chicago y llama a los estadounidenses a “trabajar juntos por un bien común”

    Obama inaugura su centro presidencial de Chicago y llama a los estadounidenses a “trabajar juntos por un bien común”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Rating del jueves 18 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 18 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Turquía vs. Paraguay en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Turquía vs. Paraguay en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Haití en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Haití en TV y streaming

    Ministra Wulf por caso de niños haitianos: “No es el momento de las recriminaciones políticas”
    Chile

    Ministra Wulf por caso de niños haitianos: “No es el momento de las recriminaciones políticas”

    Abogados de la Defensoría sufren agresión saliendo del Tribunal Oral en lo Penal de Concepción

    Bachelet valora acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán y apunta al papel del Consejo de Seguridad de la ONU

    Codelco dice que en los próximos meses llevará adelante la definición de su plan estratégico, el cual evaluará la eventual venta de activos
    Negocios

    Codelco dice que en los próximos meses llevará adelante la definición de su plan estratégico, el cual evaluará la eventual venta de activos

    CAF y Empresa Portuaria San Antonio firman crédito para iniciar las primeras obras del megaproyecto Puerto Exterior

    Tamango, la cervecería artesanal que llegó con la “escuela gringa” y que ahora afina su estreno en el MUT

    Quién era Alex Bueno, el reconocido cantante de merengue que falleció a los 62 años
    Tendencias

    Quién era Alex Bueno, el reconocido cantante de merengue que falleció a los 62 años

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Este es Merlín, el famoso pato de la selección mexicana que se hizo viral en las redes sociales

    En medio de las críticas: el mensaje de Cristiano Ronaldo en el Mundial tras el empate de Portugal
    El Deportivo

    En medio de las críticas: el mensaje de Cristiano Ronaldo en el Mundial tras el empate de Portugal

    La UC alerta a sus hinchas ante la aparición de paquetes de viajes para el partido contra Estudiantes

    Brasil y Paraguay buscarán su primer triunfo: quién juega este viernes y quiénes transmiten los partidos del Mundial

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Paternidad en la literatura: 10 libros imprescindibles sobre el amor, la ausencia y el peso del legado
    Cultura y entretención

    Paternidad en la literatura: 10 libros imprescindibles sobre el amor, la ausencia y el peso del legado

    The Orchestra anuncia show en el Gran Arena Monticello con el repertorio legendario de ELO

    “Mientras haya público, vamos a seguir cantando”: la Nueva Ola abre la celebración de los 90 años del Caupolicán

    El presidente de Líbano critica el recrudecimiento de los ataques de Israel: “Es peligroso y condenable”
    Mundo

    El presidente de Líbano critica el recrudecimiento de los ataques de Israel: “Es peligroso y condenable”

    Cuba vira hacia el mercado: las claves del giro económico que vota la Asamblea Nacional

    Ucrania reivindica que ataca Rusia con sus propias armas y denuncia “propaganda” para ocultar la “humillación”

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad
    Paula

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico