El presidente de Líbano critica el recrudecimiento de los ataques de Israel: “Es peligroso y condenable”

El presidente de Líbano, Josepth Aoun, ha criticado este viernes el recrudecimiento de los ataques perpetrados por parte de las fuerzas de Israel contra el territorio libanés a pesar del alto el fuego y ha asegurado que este aumento de la violencia es “peligroso y condenable”.

“Lo que estamos presenciando hoy en el sur del país y en el valle de la Becaá es una expansión de las agresiones israelíes y más muertes y destrucción”, ha indicado en un comunicado difundido en redes sociales.

Así, ha afirmado que esto constituye una “escalada peligrosa”, especialmente porque “afecta a decenas de inocentes, entre ellos mujeres y niños, y apunta prácticamente a todas las tentativas en curso para consolidar el alto el fuego y poner fin a la guerra”.

En este sentido, ha aludido al reciente memorando de entendimiento pactado por Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en Oriente Próximo y que incluye el fin de los ataques contra territorio libanés, además de garantías en relación con la soberanía de Líbano.

“Esto no impedirá trabajar para lograr un alto el fuego integral en el menor tiempo posible, y esto es lo que he pedido a la delegación libanesa negociadora para la próxima ronda de contactos en Washington. No se puede ser indulgente en este asunto porque el alto el fuego integral es la puerta de entrada para abordar otros temas, y el más importante es la retirada israelí y el regreso de los prisioneros”, ha aclarado.

Este mismo viernes, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que el Ejército ha atacado “con fuerza” a Hezbolá en lo que ha descrito como una respuesta a la muerte de cuatro militares israelíes en un ataque en el sur de Líbano, antes de resaltar que “Israel no tolerará ataques a sus soldados o a sus territorios”.

Israel ha señalado en varias ocasiones que no retirará sus tropas del sur de Líbano y ha continuado sus ataques contra el país a pesar del memorando de entendimiento firmado por Estados Unidos e Irán. Las tensiones en torno a las acciones de Israel en Líbano, acompañadas de advertencias desde Teherán sobre que estos hechos suponen violaciones del preacuerdo podrían dar al traste con el proceso de paz en Oriente Próximo.