Metro informa de servicio parcial en Línea 1 por persona en la vía: hay tres estaciones cerradas
De acuerdo a lo que informaron desde Metro se encuentran cerradas San Pablo, Neptuno y Pajaritos.
Desde Metro de Santiago dieron a conocer que se encuentran con servicio parcial en la Línea 1, con tres estaciones cerradas debido a una persona en la vía.
Según informaron desde Metro, el servicio está disponible sólo entre Las Rejas y Los Dominicos, encontrándose cerradas: San Pablo, Neptuno y Pajaritos.
A raíz del hecho, también se encuentra suspendida la combinación de Línea 1 y 5 en San Pablo.
Desde Red Movilidad informaron que buses de apoyo operarán en ruta paralela a la zona afectada, además que se refuerzan los servicios: 12-418-510-516-J01-J06-J08.
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