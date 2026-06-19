Kast respalda a la PDI por su rol en caso de niños haitianos: “Tengo la convicción de que ha realizado su labor como corresponde”

Santiago, 11 de junio de 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, y el alcalde de Independencia, firma el proyecto de ley de Regimen de Responsabilidad Parental. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

En el marco del aniversario número 93 de la Policía de Investigaciones (PDI) y adportas de una nueva cuenta pública de la institución, el Presidente José Antonio Kast respaldó el rol de la PDI en el caso del presunto tráfico de menores haitianos.

“la PDI cumple una función muy relevante desde Arica y Parinacota hasta Magallanes y la Antártica Chilena”, dijo al respecto el Mandatario.

Luego, al ser consultado directamente -por 24 Horas- por el rol de la institución en el caso de los niños haitianos, sostuvo: “Ellos realizan esa función de control y tengo la convicción total de que la Policía de Investigaciones ha realizado su labor como corresponde”.

Minutos después el Presidente participó de la cuenta pública de la PDI, entregando un discurso de 11 minutos, que comenzó recordando a los mártires de la institución.

“Conmemoramos este aniversario en un momento en que los chilenos han hablado con mucha claridad que ningún gobierno responsable puede ignorar. Cuando uno le pregunta a cada ciudadano a lo largo de todo Chile cuál es el principal problema que afecta al Estado el día de hoy, seis de cada diez personas responden lo mismo: la delincuencia, los asaltos, los robos. Eso tiene angustiada a la ciudadanía y es, como dije, una de las principales preocupaciones de la sociedad y también una prioridad para nuestro gobierno”, continuó.

“Y no se trata sólo de cifras, se trata de un derecho elemental, de que cada familia pueda vivir sin miedo. No hay libertad sin seguridad”, agregó.

En esa línea, añadió: “Frente a esa demanda, la cuenta que nos acaba de hacer el director general, no es solamente un trámite protocolar. Es la prueba de que el Estado de Chile sí puede ganar la batalla cuando actúa con método, con tecnología, con coraje y en una amplia coordinación con los distintos poderes del Estado”.

“Cuando hay confianza, cuando hay una buena gestión, una buena coordinación, es posible enfrentar este flagelo”, zanjó el Mandatario.

Gestión y anuncios de la PDI

Durante más de una hora, el director general de la PDI, Eduardo Cerna, realizó un balance de la gestión de la institución durante 2025 y anunció una serie de nuevas medidas, entre ellas iniciativas destinadas a reforzar el resguardo de las fronteras.

En ese sentido, explicó se pudo avanzar en las fiscalizaciones de extranjeros. “Esto basado en un trabajo de inteligencia policial previo, que implica un diagnóstico territorial de análisis e identificación de los movimientos de extranjeros irregulares al interior del territorio nacional”, dijo.

“Lo anterior permitió fiscalizar a más de 52.900 extranjeros verificando que un 29% de ellos se encontraban en situación irregular y de estos últimos, el 59% eran de nacionalidad venezolana”, puntualizó.

Dicho eso, dio a conocer que “con la firme intención de resguardar la soberanía y elevar los estándares de seguridad en nuestras fronteras”, en los próximos 90 días implementarán “medidas de refuerzo de la seguridad migratoria gracias a mejoras tecnológicas desarrolladas internamente por la PDI”.

“Por lo anterior, hemos realizado una inversión en lectores dactilares de última generación, escáneres avanzados para la validación de pasaportes y sofisticadas herramientas de reconocimiento biométrico en tiempo real”, detalló.

En ese sentido, explicó que “desde un punto de vista del usuario, esto se traducirá en una simplificación de los trámites donde, por ejemplo, pasaremos de siete a cuatro pasos en el pórtico de autoservicio del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, donde solo registraremos pasaporte o cédula, además de foto, huella y tarjeta de embarque”.

“Este sistema será implementado en todos los pasos fronterizos, permitiendo identificar de forma inmediata los sujetos de interés criminalístico y neutralizar cualquier intento de falsificación documental, consolidando así una frontera más segura, moderna y eficiente para el futuro de nuestro país”, aseveró Cerna.