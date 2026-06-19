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    Política

    Ojos de la llave: cambio de láminas del mundial entre parlamentarios y exministros futbolistas

    En medio de la semana legislativa, algunos diputados como Raúl Leiva (PS) y Jorge Alessandri (UDI) intercambiaron láminas en el Congreso. También hubo otros episodios que pasaron desapercibidos: el gobierno decidió pausar, por segunda vez consecutiva, el ingreso del proyecto de ley que modifica el Sistema de Admisión Escolar.

     

    1. Fiebre mundialera llega a la Segpres y al Congreso

    Aprovechando que andaba por la Cámara de Diputados para saludar al nuevo secretario general del Senado, Luis Rojas, la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo (RN), se quedó a conversar con los periodistas acreditados del Congreso. Allí se estaba transmitiendo el partido de la Copa del Mundial FIFA entre Inglaterra y Croacia, encuentro que se quedó a ver por unos minutos la autoridad del gobierno de Kast y que terminó en victoria de los ingleses.

    Por estos días, el ambiente mundialero ha contagiado al mundo político. Esto en todos los aspectos, incluso en la fiebre por completar el álbum del mundial. De hecho, parlamentarios como Raúl Leiva (PS) y Jorge Alessandri (UDI) han cambiado láminas en el Parlamento y otros diputados como Alejandro Bernales (PL) han ido a comprar sobres a la tienda de Panini que está en el Mall Paseo Ross, que está frente al Congreso.

    Raúl Leiva y Jorge Alessandri cambiando láminas

    2.Gobierno frena otra vez proyecto que modifica sistema de admisión escolar

    Por una nueva semana consecutiva el Ministerio de Educación pausó el ingreso del proyecto de ley que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE). La idea original era presentarlo el miércoles 10 de junio, pero el retraso de algunas definiciones obligó a correrlo para esta. Sin embargo, según fuentes del gobierno, ahora la crisis de los niños haitianos perdidos es la razón de otra postergación.

    La idea es no quitarle protagonismo comunicacional a la firma del SAE, actividad que encabezará el Presidente José Antonio Kast y que responde a una de sus principales promesas de campaña del sector.

    Según los nuevos tiempos, entre lunes y martes el Ejecutivo debiese -ahora sí- presentar una iniciativa cuyos detalles fueron dados a conocer por La Tercera y que ya prometen tomarse el debate educativo, toda vez que propone crear una vía paralela para que los colegios con sobredemanda puedan seleccionar con criterior propios.

    3. De ministros a futbolistas aficionados

    Academia. Ese es el nombre del equipo de fútbol que reúne a los exministros Jaime Gajardo (PC) y Diego Pardow (FA), con el que lograron llegar a la final de la Copa Burgués, el histórico torneo de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

    Los exministros no lo podían creer, pues eran el único equipo totalmente integrado por profesores -entre ellos los académicos Javier Maturana, Jesús Erzunmendia y Jonatan Valenzuela- y pudieron vencer a mechones y jóvenes estudiantes a quienes incluso le doblaban la edad.

    Pero “dieron cara”, como comentaron entre risas los jugadores. No pudieron, eso sí, coronarse campeones absolutos. Así son las cosas del fútbol.

    En la final, que se disputó el viernes 12 de junio pasado, cayeron en los penales. Habían empatado a tres con dos goles de Gajardo, aunque el extitular de Justicia no pudo convertir su lanzamiento desde los doce pasos. No todo puede ser perfecto.

    4. Libertarios veedores en Colombia

    Los diputados Hans Marowski y Paulina Múñoz (ambos militantes del Partido Nacional Libertario) aterrizaron anoche en Bogotá, Colombia. Ahí cumplirán el rol de veedores de la segunda vuelta de la elección presidencial de ese país, que tendrá lugar este domingo, y en que se enfrentarán los candidatos Abelardo de la Espriella (Movimiento de Salvación Nacional) e Iván Cepeda (Pacto Histórico).

    El actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, desconoció los resultados de la primera vuelta. “El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública. Como presidente, no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista”, escribió en redes sociales.

    Más sobre:CongresoMundial 2026Cámara de DiputadosSenadoSAENiños haitianosJosé Antonio KastOjos de la llave

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