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    Política

    Cómo se gestó el acuerdo entre Longueira y Alessandri por una lista única en la UDI

    En medio de la presión de algunos parlamentarios, este viernes el exsenador anunció que desistió de su candidatura a la presidencia del partido y acordó un pacto con Alessandri para acompañarlo en la secretaría general. Las vicepresidencias y el resto de los cargos serán definidos más adelante.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas

    Pablo Longueira desistió de presidir la UDI, pese a su fuerte arremetida.

    El acuerdo fue anunciado por él mismo, este viernes en la mañana, a través de un mensaje de WhatsApp a la militancia y se dio después de varias getsiones para evitar la competencia en los comicios de fin de año.

    “Hoy anunciaremos con Jorge Alessandri, desde el Memorial de Jaime, que conformaremos una lista para las elecciones internas de la UDI. El irá de presidente y yo en la secretaría general”, aseguró el exsenador en el texto.

    Las conversaciones entre ambos se arrastraban hace varios meses aunque sin pasos concretos. Eso, hasta que el miércoles en la tarde, Longueira se contactó diractamente con Alessandri para ofrecerle la presidencia, mientras él se mantendría en la secretaría general. Los detalles se siguieron afinando durante el jueves, donde entre otras cosas acordaron definir más adelante los nombres para las vicepresidencias y los otros cargos de la mesa.

    En paralelo, el presidente de la Cámara se encontraba actualizando de los pormenores de la negociación al actual presidente del partido, Guillermo Ramírez, quien durante el lunes anunció su decisión de no buscar la reelección. Otros en la mesa, en tanto, se enteraron este mismo viernes en la mañana del acuerdo, con el mensaje de Longueira.

    El acuerdo no fue fácil, reconocen en el partido. Y es que recién durante este fin de semana Alessandri había confirmado su intención de competir y en el partido recalcaban que, aunque era el escenario ideal, por el momento no había espacio para una sola lista.

    En la actual directiva resentían la crítica de Longueira -y de otras figuras como Víctor Pérez- de que se había perdido la identidad de la “UDI Popular” y cuestionaban que se hiciera por la prensa y no en las instancias partidarias.

    Al mismo tiempo, miraban con distancia la postura crítica de Longueira respecto al gobierno de José Antonio Kast, al que ha cuestionado en varias ocasiones por su diseño y falta de avances en materias como seguridad. Por lo mismo, en el partido eran claros: a fin de año competirían sí o sí.

    Pero esta semana llegaron las primeras señales por un acuerdo. Por ejemplo, el miércoles en la mañana el exsenador ya había abierto la opción de integrar una lista con Alessandri. “Siempre va a existir (la posibilidad de una sola lista), pero no unitaria”, planteó en Desde la Redacción de La Tercera, y advirtió que “yo no acepto listas unitarias, de consenso. Una lista de los que tienen que estar y dónde tienen que estar, sí”.

    En ese sentido, reconoció que “sin ningún problema” integraría una lista con el diputado. “Quiero que la UDI vuelva a ser lo que era. ¿Dónde tengo que estar yo? Me da lo mismo, ¿Qué importa el cargo? Los cargos los hacen las personas", recalcó.

    Aún así, el acuerdo sorprendió a varios en el partido. No solo -dicen- porque hace días las declaraciones cruzadas entre figuras como Víctor Pérez, María José Hoffmann y el propio Longueira -las que se mantenían haste este miércoles- venían tensionando la interna, sino también porque tanto el exsenador como Alessandri empezaban a tener un despliegue activo para reforzar sus candidaturas.

    Mientras Longueira, en medio de su apuesta por fichar 20 mil nuevos militantes en la UDI, ya llevaba varias regiones del país recorridas, esta semana Alessandri también había empezado a moverse.

    El presidente de la Cámara sostuvo encuentros con las bancadas de diputados y senadores del partido y, al mismo tiempo, aprovechó de sostener algunas conversaciones en privado con algunos parlamentarios. Esto, con el objetivo de empezar a preparar su candidatura y sondear las distintas posturas en la militancia.

    La presión por una sola lista

    Precisamente, fue en esas conversaciones donde algunos parlamentarios plantearon abiertamente la posibilidad de buscar una lista de consenso con Longueira, pues veían con inquietud que los comicios terminaran dividiendo el partido.

    Por lo demás, si bien algunos en la banacada reconocían que se trataba de proyectos distintos para el partido, de igual forma

    Ayer, en tanto, algunos no dudaron en salir públicamente en esa línea.

    “Hasta ahora se conocen dos candidaturas para presidir la UDI y ambas están tomando mucha fuerza (...). El que haya una lista integrada es un tema que tienen que decidir las propias candidaturas, pero es algo que también se ha escuchado insistentemente en la militancia. Hay bastante adhesión respecto a esa señal para que se mantenga la unidad”, planteó a La Tercera la jefa de bancada de los diputados, Flor Weisse.

    En esa línea, el diputado Marco Antonio Sulantay, aseguró que “no sé cuántos partidos políticos pueden contar hoy en día en sus filas con dos figuras de la talla de Jorge Alessandri y Pablo Longueira con expectativas de llegar a la presidencia del partido. Ambos tienen los méritos suficientes (...). Esperamos se concrete un gran acuerdo para estructurar una directiva de futuro, tomando en cuenta la experiencia y también la voz de las bases”.

    La diputada Constanza Hube, por su parte, planteó que “existe un buen ambiente para una sola lista, y ojalá así sea. Pero no le tengo ningún temor a la competencia: la UDI ha tenido varias elecciones internas y siempre ha salido fortalecida”.

    Más sobre:UDILa Tercera PMPablo LongueiraJorge Alessandri

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