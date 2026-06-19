Valencia baja la línea en caso de niños haitianos: pide catastro nacional de causas y nómina única de menores de edad

Por alrededor de dos horas y media, la tarde del jueves 18 de junio, el fiscal nacional Ángel Valencia se reunió con sus equipos y el fiscal regional Francisco Jacir, para definir las primeras disposiciones que desplegaron en el caso por eventuales irregularidades en el ingreso de decenas de niños haitianos.

Junto con los titulares de las unidades especializadas en Anticorrupción, Crimen Organizado, Derechos Humanos, de la división de Víctimas y Testigos, y el jefe de la Fiscalía Supraterritorial, abordaron de manera ampliada la situación.

Ahí, de acuerdo con antecedentes recabados por este medio, el máximo persecutor transparentó que ante el Presidente José Antonio Kast y los representantes del Poder Legislativo y Poder Judicial, había comprometido que lograrán ubicar a los menores de edad cuyo paradero se desconoce.

Desde que en el Ministerio Público supieron de los alcances del pre informe de Contraloría sobre irregularidades en procesos de reunificación familiar, las alertas se encendieron de inmediato.

Hay varios persecutores que tienen experiencia en indagaciones vinculadas a tráfico de migrantes y trata de personas, aunque las características que se advertían en las situaciones recabadas por el organismo liderado por Dorothy Pérez se estimaron complejas. Primero, porque no hay claridad respecto de cuántos niños estarían involucrados.

Por lo mismo, rápidamente se instruyó elaborar un catastro único de menores de edad que habrían ingresado a Chile entre enero y abril de 2025 provenientes de Haití. “Lo primero es saber a quién estamos buscando”, fue la frase que se instaló como premisa. Por eso, desde el lunes que el fiscal Jacir ha estado trabajando en ello junto a la Policía de Investigaciones (PDI), requiriendo antecedentes a Contraloría y otros organismos.

En la Fiscalía esperan, entre otras cuestiones, acceder al informe final que está ultimando el ente contralor la próxima semana.

Durante la jornada de trabajo de ayer jueves abordaron los primeros hallazgos, y se determinó que todas las fiscalías regionales deben informar sobre las causas vinculadas a niños haitianos, a más tardar este viernes. Esto, para que Jacir también pueda tener un paneo general que le pudiera ser útil para avanzar con mayor rapidez en el nuevo proceso.

Dado que todas las investigaciones tienen diferente grado de avance -incluidas las cinco adicionales que ya tramitaba la Fiscalía Centro Norte- se zanjó que, al menos por ahora, cada una seguirá su curso por separado.

La Fiscalía Supraterritorial, dadas sus características, monitoreará distintos procesos y apoyará lo que requiera cualquiera de las unidades, para así también determinar patrones similares o sujetos que eventualmente puedan estar ligados a más de una de las hebras investigativas.

En paralelo a la elaboración de la nómina y la instrucción de las primeras diligencias, también se iniciaron los procesos de búsqueda vía procedimientos de la policía civil, siguiendo los parámetros que también va reforzando la división de Víctimas.

De acuerdo con lo definido en la reunión ampliada de los investigadores, no será una búsqueda únicamente enfocada en saber dónde está cada menor de edad, sino que debe incluir análisis de las condiciones en que se mantiene, con quién vive y cómo se encuentra.

Parte de ello, cabe hacer presente, también es materia de la reunión de trabajo que sostienen desde las 13 horas el fiscal Valencia y la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, pues en ello deben avanzar de manera coordinada.

Se espera que este viernes, adicionalmente, el fiscal Jacir despache una serie de oficios donde requiere información. La idea es cruzar la mayor cantidad de datos posible y, por lo mismo, hay algunos que están dirigidos al aeropuerto, la DGAC, Migraciones, entre otros.