SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Valencia baja la línea en caso de niños haitianos: pide catastro nacional de causas y nómina única de menores de edad

    El fiscal nacional encabezó una reunión ampliada de trabajo junto al fiscal regional Francisco Jacir, equipos directivos y el titular de la Supraterritorial, para definir los pasos a seguir de un caso que fue rotulado por los eventuales delitos de tráfico de migrantes, lavado, estafa y cohecho. A las 13.00 horas de este viernes recibió a la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    El fiscal nacional Ángel Valencia. PEDRO RODRIGUEZ

    Por alrededor de dos horas y media, la tarde del jueves 18 de junio, el fiscal nacional Ángel Valencia se reunió con sus equipos y el fiscal regional Francisco Jacir, para definir las primeras disposiciones que desplegaron en el caso por eventuales irregularidades en el ingreso de decenas de niños haitianos.

    Junto con los titulares de las unidades especializadas en Anticorrupción, Crimen Organizado, Derechos Humanos, de la división de Víctimas y Testigos, y el jefe de la Fiscalía Supraterritorial, abordaron de manera ampliada la situación.

    Ahí, de acuerdo con antecedentes recabados por este medio, el máximo persecutor transparentó que ante el Presidente José Antonio Kast y los representantes del Poder Legislativo y Poder Judicial, había comprometido que lograrán ubicar a los menores de edad cuyo paradero se desconoce.

    Desde que en el Ministerio Público supieron de los alcances del pre informe de Contraloría sobre irregularidades en procesos de reunificación familiar, las alertas se encendieron de inmediato.

    Hay varios persecutores que tienen experiencia en indagaciones vinculadas a tráfico de migrantes y trata de personas, aunque las características que se advertían en las situaciones recabadas por el organismo liderado por Dorothy Pérez se estimaron complejas. Primero, porque no hay claridad respecto de cuántos niños estarían involucrados.

    Por lo mismo, rápidamente se instruyó elaborar un catastro único de menores de edad que habrían ingresado a Chile entre enero y abril de 2025 provenientes de Haití. “Lo primero es saber a quién estamos buscando”, fue la frase que se instaló como premisa. Por eso, desde el lunes que el fiscal Jacir ha estado trabajando en ello junto a la Policía de Investigaciones (PDI), requiriendo antecedentes a Contraloría y otros organismos.

    En la Fiscalía esperan, entre otras cuestiones, acceder al informe final que está ultimando el ente contralor la próxima semana.

    Durante la jornada de trabajo de ayer jueves abordaron los primeros hallazgos, y se determinó que todas las fiscalías regionales deben informar sobre las causas vinculadas a niños haitianos, a más tardar este viernes. Esto, para que Jacir también pueda tener un paneo general que le pudiera ser útil para avanzar con mayor rapidez en el nuevo proceso.

    Dado que todas las investigaciones tienen diferente grado de avance -incluidas las cinco adicionales que ya tramitaba la Fiscalía Centro Norte- se zanjó que, al menos por ahora, cada una seguirá su curso por separado.

    La Fiscalía Supraterritorial, dadas sus características, monitoreará distintos procesos y apoyará lo que requiera cualquiera de las unidades, para así también determinar patrones similares o sujetos que eventualmente puedan estar ligados a más de una de las hebras investigativas.

    En paralelo a la elaboración de la nómina y la instrucción de las primeras diligencias, también se iniciaron los procesos de búsqueda vía procedimientos de la policía civil, siguiendo los parámetros que también va reforzando la división de Víctimas.

    De acuerdo con lo definido en la reunión ampliada de los investigadores, no será una búsqueda únicamente enfocada en saber dónde está cada menor de edad, sino que debe incluir análisis de las condiciones en que se mantiene, con quién vive y cómo se encuentra.

    Parte de ello, cabe hacer presente, también es materia de la reunión de trabajo que sostienen desde las 13 horas el fiscal Valencia y la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, pues en ello deben avanzar de manera coordinada.

    Se espera que este viernes, adicionalmente, el fiscal Jacir despache una serie de oficios donde requiere información. La idea es cruzar la mayor cantidad de datos posible y, por lo mismo, hay algunos que están dirigidos al aeropuerto, la DGAC, Migraciones, entre otros.

    Más sobre:Niños haitianosÁngel ValenciaFiscalía NacionalLa Tercera PMFrancisco JacirEugenio CamposIgnacio CastilloMiguel Ángel Orellana

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast respalda a la PDI por su rol en caso de niños haitianos: “Tengo la convicción de que ha realizado su labor como corresponde”

    Se buscan 64 niños haitianos: las acciones del gobierno para ubicar a los menores

    Cómo se gestó el acuerdo entre Longueira y Alessandri por una lista única en la UDI

    La reconstrucción de Ángela Vivanco tras 133 días en la cárcel

    Ojos de la llave: cambio de láminas del mundial entre parlamentarios y exministros futbolistas

    Mesa técnica del SAE que integró Arzola le da un portazo a su propuesta que crea vía paralela de selección en colegios

    Lo más leído

    1.
    Portazo de $290 millones: Tricel desestima reclamo de Macarena Santelices por rechazo a rendición de campaña a gobernadora

    Portazo de $290 millones: Tricel desestima reclamo de Macarena Santelices por rechazo a rendición de campaña a gobernadora

    2.
    Contribuciones: cómo Palacios le arrebató a Alessandri el protagonismo de la discusión de los alcaldes con el gobierno

    Contribuciones: cómo Palacios le arrebató a Alessandri el protagonismo de la discusión de los alcaldes con el gobierno

    3.
    Ministra Wulf por caso de niños haitianos: “No es el momento de las recriminaciones políticas”

    Ministra Wulf por caso de niños haitianos: “No es el momento de las recriminaciones políticas”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Rating del jueves 18 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 18 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Turquía vs. Paraguay en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Turquía vs. Paraguay en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Haití en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Haití en TV y streaming

    Kast respalda a la PDI por su rol en caso de niños haitianos: “Tengo la convicción de que ha realizado su labor como corresponde”
    Chile

    Kast respalda a la PDI por su rol en caso de niños haitianos: “Tengo la convicción de que ha realizado su labor como corresponde”

    Valencia baja la línea en caso de niños haitianos: pide catastro nacional de causas y nómina única de menores de edad

    Se buscan 64 niños haitianos: las acciones del gobierno para ubicar a los menores

    Codelco dice que en los próximos meses llevará adelante la definición de su plan estratégico, el cual evaluará la eventual venta de activos
    Negocios

    Codelco dice que en los próximos meses llevará adelante la definición de su plan estratégico, el cual evaluará la eventual venta de activos

    CAF y Empresa Portuaria San Antonio firman crédito para iniciar las primeras obras del megaproyecto Puerto Exterior

    Tamango, la cervecería artesanal que llegó con la “escuela gringa” y que ahora afina su estreno en el MUT

    Quién era Alex Bueno, el reconocido cantante de merengue que falleció a los 62 años
    Tendencias

    Quién era Alex Bueno, el reconocido cantante de merengue que falleció a los 62 años

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Este es Merlín, el famoso pato de la selección mexicana que se hizo viral en las redes sociales

    En vivo: Colombia va por una nueva victoria contra RD Congo
    El Deportivo

    En vivo: Colombia va por una nueva victoria contra RD Congo

    En vivo: Panamá y Croacia se enfrentan con la necesidad del triunfo

    En vivo: Inglaterra se enfrenta a Ghana en duelo de triunfadores del Grupo L

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    La disputa judicial que golpea a la música chilena y que afecta a artistas como Julius Popper y NFX
    Cultura y entretención

    La disputa judicial que golpea a la música chilena y que afecta a artistas como Julius Popper y NFX

    Paternidad en la literatura: 10 libros imprescindibles sobre el amor, la ausencia y el peso del legado

    The Orchestra anuncia show en el Gran Arena Monticello con el repertorio legendario de ELO

    Líbano: El punto de fricción del acuerdo entre Irán y EE. UU.
    Mundo

    Líbano: El punto de fricción del acuerdo entre Irán y EE. UU.

    El presidente de Líbano critica el recrudecimiento de los ataques de Israel: “Es peligroso y condenable”

    Cuba vira hacia el mercado: las claves del giro económico que vota la Asamblea Nacional

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad
    Paula

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico