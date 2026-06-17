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    La reaparición de Camilo Escalona con mensaje al PS agradeciendo apoyos por su cumpleaños 71

    “El valor más importante que tenemos en medio de las dificultades que atravesamos es precisamente el de constituir una sólida hermandad de militantes socialistas", sostuvo el histórico dirigente que padece una grave enfermedad.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Mediante un video en redes sociales, Camilo Escalona manifestó su gratitud con la militancia del Partido Socialista (PS) por los mensajes de apoyo que recibió el lunes, al cumplir 71 años.

    El histórico dirigente PS, exsenador y secretario general de la tienda opositora, reveló en abril, en entrevista con La Tercera, que padece un agresivo cáncer: una batalla que estaba librando en silencio.

    En mayo, pasó días duros en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Indisa, por una neumonía.

    “Agradezco los innumerables mensajes de apoyo solidario con que tantos compañeras y compañeros a lo largo de Chile saludaron mi cumpleaños en los días recientes. Debo señalar que esta es una muestra de unidad, de hermandad, de fraternidad”, expresó Escalona en su video.

    En esa línea, el dirigente reconoció que la tienda está enfrentando dificultades e hizo hincapié en el valor de la unidad.

    “El valor más importante que tenemos en medio de las dificultades que atravesamos es precisamente el de constituir una sólida hermandad de militantes socialistas que se mueven con el propósito de avanzar hacia una sociedad más justa”, planteó.

    Escalona lideró el PS en distintos periodos, entre 1994 y 1998, 2001 y 2003, y 2006 y 2010.

    “Un gran abrazo con el compromiso de siempre de una persona que ya tiene una trayectoria de muchos años al servicio de nuestro Partido Socialista”, cerró.

    Más sobre:Camilo EscalonaPSPartido SocialistaOposición

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