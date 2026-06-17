Muere a los 35 años la actriz Daveigh Chase, protagonista de El Aro

La actriz Daveigh Chase falleció a los 35 años en un hospital de Los Ángeles, según confirmó su pareja, Roy Hernández, al portal TMZ. La causa de muerte fue meningitis combinada con una infección en la sangre que provocó complicaciones sépticas y el colapso de sus órganos.

Chase había sido hospitalizada a principios de junio por un cuadro de desnutrición. Ante su delicado estado de salud, su novio inició una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para cubrir los costos de sus tratamientos. En la iniciativa se mencionaba que la actriz había tenido una infancia difícil, con acoso escolar, y que en los últimos años cortó vínculos con su familia.

Nacida el 24 de julio de 1990 en Las Vegas, Daveigh Chase alcanzó la fama siendo muy joven. Su rol más icónico llegó en 2002 con El Aro (The Ring), donde interpretó a Samara Morgan, la niña de cabello largo y aspecto fantasmal. Su perturbadora actuación le valió un MTV Movie Award como Mejor Villana.

Ese mismo año prestó su voz a Lilo en la exitosa película animada de Disney Lilo & Stitch. También fue la voz en inglés de Chihiro en El Viaje de Chihiro de Studio Ghibli y participó en producciones como Donnie Darko, la serie de HBO Big Love (donde interpretó a Rhonda Volmer en 32 episodios), Sabrina, la bruja adolescente, ER y Mercy, entre otras. Su último crédito data de 2016, cuando prestó su voz para un videojuego.

Tras un prometedor inicio como actriz infantil, la carrera de Chase se alejó de las pantallas. En sus últimos años enfrentó problemas de consumo de drogas y varios arrestos por delitos como posesión de estupefacientes, conducir un vehículo robado y no presentarse a tribunales por multas de tránsito.

Hasta el momento, la familia y cercanos de la actriz no han entregado declaraciones adicionales.