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    Avanza proyecto que fortalece la seguridad en Metro: de forma unánime comisión del Senado aprueba en general la iniciativa

    El gerente general de Metro expuso que solo este año se han registrado 78 interrupciones en el servicio del tren subterráneo. El 77% de ellas están asociadas al vandalismo.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Diego Martin/Aton Chile

    De forma unánime, los cinco integrantes de la comisión de Seguridad Pública del Senado, aprobaron en general el proyecto que busca fortalecer la seguridad del Metro de Santiago.

    La iniciativa se encuentra en su segundo trámite constitucional y fue presentada a mediados de 2025 por los entonces diputados socialistas Daniel Melo y Leonardo Soto.

    En concreto, el proyecto busca dotar al personal de seguridad y a Carabineros de herramientas más eficientes para frenar el comercio ambulante, la evasión, los desórdenes y actos vandálicos.

    En la comisión, el gerente general del Metro de Santiago, Felipe Bravo, expuso que la tasa de delitos en el tren subterráneo “es de 1,28%. Esto quiere decir que tenemos del orden de tres delitos al día”.

    Según las cifras que comunicó, un 67% de los delitos que ocurren en Metro “tienen que ver con robos y hurtos principalmente de celulares. A veces también roban los desfibriladores que hay en las estaciones", sostuvo.

    También se han registrado “daños al interior de las estaciones, principalmente grafitis y algo de vandalismo”.

    metro-rayado

    Respecto al comercio ilegal, Bravo explicó que esta arista “representa el 24% de los reclamos de los usuarios de Metro. Es decir, es una fuente de mucha molestia y disconformidad de las personas”.

    Además, señaló que el 54% de las agresiones al personal de Metro “derivan de los procesos de erradicación o neutralización del comercio ilegal”.

    Actualmente, esa situación se combate a través de neutralizaciones. Según precisó la autoridad, a la fecha se han realizado 35.000 de estos operativos.

    “Las atribuciones que hoy día tenemos son solo las suficientes para poder pedirles que abandonen la estación. Y en general lo hacen, y una vez que nuestro personal se retira del lugar, vuelven a entrar”.

    Andres Perez

    En función de esos datos, Bravo señaló que “el dotar de mayores atribuciones a nuestro personal derechamente apunta a poder resolver este problema de una manera más eficiente”.

    Interrupciones de servicio por vandalismo

    En su exposición, el gerente general de Metro informó que en lo que va del 2026 se han registrado 78 interrupciones de servicio, de ellas “el 77% están asociadas al vandalismo”.

    “Aquí tenemos personas que escapan de la persecución de nuestros vigilantes o de Carabineros y que bajan a las vías. Personas que directamente los fines de semana entran y atraviesan las vías sin ningún tipo de sanción. También tenemos vandalismo, personas que detienen los trenes para grafitarlos”, indicó.

    En ese sentido, planteó que no existe una figura que permita “sancionar adecuadamente” la interrupción del servicio.

    “La interrupción de servicio de una línea puede significar media hora o 40 minutos detenidos, puede afectar a decenas de miles de personas que utilizan el transporte. Por lo tanto, es importante que podamos encontrar la forma de poder sancionar esas conductas”, sostuvo.

    En definitiva, la autoridad remarcó que actualmente “el personal de Metro no cuenta con las atribuciones suficientes legales que le permitan generar una sanción efectiva a quienes cometen este tipo de incivilidades y faltas, como son el comercio ilegal o la interrupción de servicio, que ocurren con relativa frecuencia”.

    Más sobre:SeguridadMetroSeguridad MetroComisiónComisión seguridad

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