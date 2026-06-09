Comisión del Senado revisa proyecto para reforzar seguridad de Metro: busca fortalecer atribuciones de guardias y Carabineros

“Atención usuarios: el servicio se encuentra suspendido temporalmente en este tramo por...”, es el mensaje que entregan los conductores del Metro de Santiago, revelando una de las razones cuando sucede una interrupción del servicio de transporte público.

Por ello, parlamentarios socialistas -los exdiputados Daniel Melo y Leonardo Soto- presentaron un proyecto que ingresó a trámite en el Congreso a mediados de 2025. Tras ser aprobado en la Cámara de Diputados, actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado; en específico, está en la comisión de Seguridad Pública .

Hasta la instancia, llegó el ministro de Seguridad, Martín Arrau, junto al subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, quienes indicaron la descripción y objetivo de la iniciativa.

El proyecto busca dotar al personal de seguridad y a Carabineros de herramientas más eficientes para frenar el comercio ambulante, la evasión y los desórdenes. Dentro de las medidas claves que postula el proyecto están:

Tipificación penal de conductas que afecten gravemente la operación del Metro: Se propone incorporar un nuevo artículo 268 octies al Código Penal, que sancione con las mismas penas previstas en el artículo anterior a quienes interrumpan el tránsito, causen daños u obstaculicen los vagones o las vías férreas en las estaciones de Metro, afectando gravemente a las personas. Esta norma busca equiparar el nivel de protección otorgado al servicio de Metro con el de otros servicios públicos considerados esenciales, dada su relevancia estratégica.

Facultades de retención: Autoriza al personal de seguridad de Metro a solicitar el abandono de estaciones, despejar pasillos y retener objetos (como la mercadería del comercio ambulante) para ponerlos a disposición inmediata de Carabineros o inspectores. Además,

Denuncias directas: Se busca otorgar facultades a Metro S.A. y a Carabineros para realizar denuncias por infracciones que alteren el correcto funcionamiento del servicio (rayados, bloqueo de accesos o uso indebido de los servicios) ante los Juzgados de Policía Local para permitir “una intervención pronta y eficiente ante comportamientos incívicos, destructivos o que generen alteraciones”.

Sanciones: Establece multas que van desde las 3 a 6 UTM en casos de reincidencia por conductas que afecten a usuarios y trabajadores. “Las multas son proporcionales a la gravedad de la infracción, con el objetivo de fomentar una cultura cívica para que el metro sea un espacio más seguro y eficiente”, señala el boletín del proyecto.

Dentro de las intervenciones realizadas por los parlamentarios integrantes de la comisión, expresaron su preocupación por ciertos aspectos del proyecto. Según resumió el presidente de la instancia, Karim Bianchi, “ lo que compartimos acá es el objetivo del proyecto, pero hay demasiadas aprehensiones , demasiada deficiencia, normas dispersas, cómo probar el dolo; se requiere que ustedes traigan alguna indicación que permita perfeccionar, ya que hay voluntad de esto, pero creo que está mal orientado”.

“Este proyecto, yo creo que si escuchamos a todos los senadores, no es posible avanzar así como está; entonces solicitamos que se pueda evaluar alguna indicación, incluso modificación de los artículos los cuales vamos a afectar, y también ampliar la norma hacia no solamente la región metropolitana, sino que hacia el resto de las regiones. Entonces vamos a pedir eso, un plazo, ¿cuánto? 15 días para traer algo mejorado, una propuesta para que vamos a volver a analizarla", planteó el senador.

Dentro de ello, el ministro Arrau señaló que “nosotros éramos partidarios de abrir la idea de legislar, coincidimos con las indicaciones efectivamente de que esto, si bien la reacción del artículo 268 se propone acá, es bien amplia y no aplica solo a Metro de Santiago, sino que aplica en general a los ferrocarriles metropolitanos; nosotros creemos que hay que ampliarlo más todavía a los ferrocarriles, totalmente con ciencia que beneficie a todos los trenes urbanos y no urbanos que puedan haber en el país, porque son infraestructuras muy relevantes, así que totalmente de acuerdo y traeremos las propuestas”.