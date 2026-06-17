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    Política

    Proyección de Grau a la baja: diputados liberales invocan libertad de acción para votar acusación contra exministro

    En una carta dirigida a la directiva de su partido, los tres legisladores de esta bancada, Alejandro Bernales, Luis Malla y Sebastián Videla, señalan que un libelo amparado en la Carta Fundamental es "una materia de la máxima relevancia institucional y política, cuyos antecedentes y méritos deben ser ponderados por cada parlamentario en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales conforme a su criterio y responsabilidad individual ante la ciudadanía”.

    Por 
    José Miguel Wilson
     
    Nicolás Quiñones
    Nicolás Grau. Dedvi Missene

    A pesar de que el Frente Amplio y otras bancadas de oposición reforzaron las acciones en defensa del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, un inesperado golpe propinaron los tres diputados del Partido Liberal.

    Hasta el momento, el legislador por Antofagasta, Sebastián Videla (indep. liberal) era el único de ellos que se había declarado en reflexión ante la acusación constitucional en contra de Grau (militante frenteamplista), impulsada por libertarios y republicanos.

    Sin embargo, aparentemente el exsecretario de Estado y su partido dejaron algunas heridas abiertas con la tienda liberal, por lo que sus diputados resolvieron solicitarle a la dirigencia partidaria la libertad de acción para votar el libelo.

    “Directiva Nacional del Partido Liberal de Chile, presente. Los parlamentarios abajo firmantes integrantes de la bancada liberal solicitamos que se otorgue libertad de acción respecto de la votación de la acusación constitucional presentada en contra del exministro de Hacienda, señor Nicolás Grau Veloso”, dice una misiva firmada por Alejandro Bernales, Luis Malla y Sebastián Videla.

    “Esta solicitud responde a la convicción de que se trata una materia de la máxima relevancia institucional y política, cuyos antecedentes y méritos deben ser ponderados por cada parlamentario en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales conforme a su criterio y responsabilidad individual ante la ciudadanía”, concluye el texto.

    La petición, en todo caso, es una mera formalidad de convivencia interna en la colectividad -presidida por Juan Carlos Urzúa, pero que tiene como principal referente al senador Vlado Mirosevic- ya que por ley los partidos no pueden dar órdenes de cómo votar a sus parlamentarios, más aún en temas como acusaciones la misma Constitución resguarda la decisión personalísima que puede ejercer un legislador.

    Esta señal oscurece completamente el panorama de Grau. De hecho, en la misma oposición dan por descontado que la Cámara será una zona de sacrificio, ya que si bien la derecha tendrá algunos desmarques, la gran mayoría de los diputados del PDG apoyará la presentación. Incluso, ya hay tres diputados del PDG (Pamela Jiles, Javier Olivares y Patricio Briones) que han adelantado que apoyarán el escrito contra el exministro de Hacienda.

    A ellos se suman la situación en suspenso en la que se encuentra Felipe Camaño (independiente DC) y René Alinco (independiente), quien si bien había dicho que respaldaría el libelo, hoy admitió que están en duda.

    Esta acusación de cuatro capítulos tiene como reproche principal los errores en la proyección de la deuda pública y en la elaboración de la Ley de Presupuestos, a pesar de advertencias de organismos como el FMI y el Consejo Fiscal Autónomo.

    En respuesta, Grau envió este martes a las 00.02 hrs. un escrito de 160 páginas, escrito en primera persona, con sus descargos. Además de invocar la cuestión previa (críticas a elementos formales), su contestación cuestiona los sustentos jurídicos y económicos de la acusación. A juicio del exministro, ello intenta instalar “un relato” y “una imagen de catástrofe construida sobre premisas no acreditadas”.

    Marcel advierte riesgo

    En tanto, este miércoles, en la comisión revisora de la acusación, expuso el exministro de Hacienda, Mario Marcel, quien respaldó a su sucesor en el cargo. “¿Podemos decir que cometieron errores? ¿Podemos decir que intencionalmente estimaron una inflación más baja? No, es lo que en ese momento se podía estimar”, planteó.

    Además, Marcel entregó varias consideraciones políticas respecto del libelo y, especialmente, de los efectos que podría tener si es que se aprueba. “¿Qué es lo que significa esto? Significa que, en el futuro, los ministros de Hacienda van a estar expuestos a mayores presiones de las habituales”, explicó.

    “Los ministros ya por naturaleza están constantemente presionados; bueno, ahora van a estar presionados por una acusación porque en la proyección de tal variable no le apuntó exactamente a lo que ocurrió o porque alguien calculó algo distinto al Ministerio de Hacienda”, comentó.

    En esa línea, el economista dijo que uno de los escenarios que podría generar la aprobación del libelo, es que “se van a entregar menores proyecciones porque si cada proyección es un riesgo de una acusación constitucional, lo primero que voy a hacer es entregar menos información”.

    “Y por supuesto el riesgo de un mandato breve, concluido por una acusación constitucional, va a desalentar a profesionales calificados a servir en cargos de responsabilidad en el Ministerio de Hacienda”, añadió.

    Recordó que entre 1891 y 1925 -tras la guerra civil y producto del parlamentarismo de facto predominante- “hubo 86 ministros de Hacienda, que estuvieron menos de seis meses cada uno ejerciendo esa función. Ese periodo es uno de los periodos malos de la historia económica en Chile”.

    Más sobre:PolíticaLiberalesAcusación ConstitucionalNicolás Grau

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