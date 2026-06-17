En tensa sesión: Tesorería expone sobre morosos del CAE frente a comisión de Hacienda y responde dudas de los diputados

El tesorero general de la República, Hernán Nobizelli, se presentó en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde detalló sobre los procedimientos de cobro a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) que se encontraban morosos.

Tras explicar, con la misma presentación realizada en la comisión de Educación, una radiografía sobre quiénes son los morosos, indicando a su vez el aspecto legal tras los embargos realizados por el no pago de las deudas, Nobizelli contestó las dudas de los diputados.

Es en esa instancia donde la parlamentaria Emilia Schneider (FA) planteó sus dudas con reparos al Ejecutivo, que estaba representado por el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, y mencionó su molestia por la ausencia del ministro de la cartera, Jorge Quiroz, además de emplazarlos preguntando si existía o no “voluntad de diálogo”.

Fue al final que el representante de Gobierno tuvo la instancia para contestar: “A la pregunta de la diputada Schneider, que tiene implícita naturalmente una crítica hacia el Ejecutivo respecto de una eventual falta de voluntad de diálogo que se expresaría tanto en la no presencia en determinadas comisiones cuanto en, creo citar de manera literal, no haber presentado algo nunca. Lo expreso de la siguiente manera: respecto de la presencia en comisiones, naturalmente reitero la voluntad permanente del gobierno, especialmente el Ministerio de Hacienda, de siempre estar presente en la medida que la posibilidad física lo permita”, afirmó.

Luego añadió: “Este ministerio, prácticamente lunes, martes y miércoles, tanto el ministro como el subsecretario que habla, está presente o en las salas del Senado y la Cámara o en las comisiones y, por lo tanto, si en alguna comisión no hemos estado, es porque no se puede estar en dos lugares al mismo tiempo”.

“En particular, respecto de esta comisión, el Ministro de Hacienda está citado a la votación en general en la Comisión de Hacienda del Senado, que está funcionando a la misma hora y, por lo tanto, tiene naturalmente una imposibilidad física de estar acá hoy día”, explicó.

Asimismo, Rodríguez reiteró que desde el gobierno existe la voluntad “natural” de discutir problemas públicos como es el caso de los embargos a personas deudoras del CAE.

¿Cómo se acredita que el dinero en el banco es del sueldo?

Dentro de las preguntas al tesorero, hubo una en particular del diputado Boris Barrera (PC) que consultó sobre cómo se acredita que el dinero en el banco sea sueldo o no, entendiendo que existen dineros que no son embargables por la Tesorería.

“Respecto a la cuestión proveniente tal de los embargos. Hay muchas cartolas bancarias en las cuales acreditan, entendemos, el sueldo de la persona y, por lo tanto, en términos prácticos, ese sueldo, estando en la empresa, es decir, antes del momento del pago de la transferencia, efectivamente es inembargable y, como hemos explicado y comentado acá, se genera una embargabilidad que nosotros denominamos que es un mandato ciego”, explicó el tesorero.

Nobizelli aclaró que “no tenemos acceso a la cuenta de cada una de las personas de este país, no tenemos acceso, solamente tenemos información en qué banco podría estar. Nosotros hacemos acciones de embargo a cuentas corrientes, activos financieros, que en algunas ocasiones acreditan cero recursos o son devueltos”.

“Entonces, esto es una cuestión que no necesariamente establece un seguimiento a la información; requería que tenga cada una de las personas naturales en su banco y ni tampoco las empresas”, mencionó.

En esa línea, señaló que durante la presentación mencionó que existían 1.535 personas a las que se les notificó la acción de embargo, pero que no es esa totalidad de personas la que perdió recursos desde su cuenta.

“Efectivamente, tal como lo acabo de mencionar, hay espacios en los cuales efectivamente no hay recursos en las cuentas corrientes, ni tiene activos financieros, por lo tanto, esa acción no requerirá recursos”, explicó el tesorero.

Junto con ello, esto derivó en que desde la TGR pidieran hacer llegar los casos que plantearon distintos diputados. “Porque sería importante revisar si ya han sido informadas en nuestras oficinas regionales, porque existen acciones que ya se han realizado para que personas que hayan sufrido o referido a los embargos, hayan podido presentar información; refería justamente a determinar si corresponde o no a acciones que tengan que ver sobre la remuneración”.

“Ahora bien, en términos prácticos, como hemos acabado de decir, eso es un embargo que está bien realizado, está conforme a la ley. Lo que puede efectuarse es una reclamación, incluso no solamente a la tesorería, sino que también a tribunales, para efecto de determinar las acciones o antecedentes que pudieran implicar que eso correspondía a un sueldo”, sentenció.