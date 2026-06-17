Dónde y a qué hora ver a Uzbekistán vs. Colombia en TV y streaming. Foto referencial de archivo redes sociales Selección Colombia

Este miércoles llega el debut de Colombia en el Mundial de Fútbol 2026, con su partido contra Uzbekistán en el marco de la primera fecha.

Las selecciones integran el Grupo K de la fase inicial del campeonato, que completan Portugal y República Democrática del Congo.

Cuándo juega Uzbekistán vs. Colombia

El partido de Uzbekistán contra Colombia es este miércoles 17 de junio a las 22:00 horas de Chile.

Las selecciones se trasladan al Estadio Ciudad de México para este compromiso.

Dónde ver a Uzbekistán vs. Colombia

El partido de Uzbekistán contra Colombia se transmite en Chilevisión y en DSports de DirecTV.

La cobertura online del cruce va por chilevision.cl, DGO, Paramount+ y Disney+, dentro del Plan Premium.