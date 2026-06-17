La disputa entre Von de Leyen y Kallas que amenaza la diplomacia de UE en un momento convulso para el continente

En un momento convulso para Europa, con una guerra en Ucrania de más de cuatro años de desarrollo y sin visos de solución y un conflicto en Irán, donde Bruselas ha pasado de ser un actor diplomático clave en el acuerdo nuclear de 2015 a un mero espectador con un impacto limitado en la crisis actual, la disputa por las competencias entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la alta representante para Política Exterior y Seguridad del bloque, Kaja Kallas, amenaza con socavar la frágil diplomacia de la UE.

Así dan cuenta medios europeos como el diario español El País, que resumen así la “guerra” entre Von der Leyen y Kallas: “Algunos diplomáticos ironizan con que las instituciones de la Unión Europea se parecen cada vez más a Juego de Tronos. En Bruselas se libra una batalla cada vez más dura y abierta por el control de la diplomacia. No hay derramamiento de sangre ni bodas rojas, pero, como en la serie basada en las novelas de fantasía oscura de George R. R. Martin, todo se trata del control de los resortes del poder, de la lucha por la influencia y del relato político”.

Y agrega: “En esa guerra, la rivalidad entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la alta representante para Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas, se ha vuelto más dura. Detrás de esa disputa burocrática, en la que se acumulan roces por el personal, por los anuncios de posiciones políticas o por la agenda, está una guerra institucional más profunda por quién controla la política exterior europea en el momento más turbulento y volátil para Europa desde la II Guerra Mundial”.

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, habla con la prensa antes de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica, el 24 de febrero de 2025. Foto: Archivo Yves Herman

Según diplomáticos citados por Reuters, la superposición de funciones entre la Comisión Europea, el órgano ejecutivo del bloque desde hace mucho tiempo y actualmente dirigido por Ursula von der Leyen, y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), un organismo diplomático independiente creado en 2011 y dirigido por Kallas, es una de las causas de la disfunción.

La rivalidad entre Von der Leyen y Kallas, señala El País, se hizo patente el pasado otoño, cuando la exprimera ministra estonia quiso fichar a Martyn Selmayr, que fue jefe de Gabinete de Jean-Claude Juncker, antecesor de Von der Leyen. Un funcionario que había acumulado mucho poder y conocimiento y a quien la conservadora alemana había enviado fuera de Bruselas apenas tomó posesión. El nombramiento de Selmayr para el SEAE fue imposible. Von der Leyen lo despejó de la ecuación al crear para él el puesto de enviado especial para la libertad religiosa.

Mientras algunos Estados miembros de la UE se quejan de la “voracidad” de Von der Leyen, a quien ya cuestionaron algunas iniciativas sobre política exterior (como su viaje a Israel, coincidiendo con el asedio a Gaza), otros han manifestado abiertamente su frustración con el modus operandi de Kallas, apunta el periódico español.

Están los que consideran que la estonia es demasiado “monotemática” con Rusia. Y otros que señalan que ha tenido numerosos patinazos, como críticas a China muy mal formuladas (“Si se padece una enfermedad muy difícil, como el cáncer, hay dos opciones: aumentar la dosis de morfina o empezar la quimioterapia”, dijo sobre la dependencia de la UE de Beijing). Algunos han criticado, incluso su postura (bastante moderada, por otra parte) sobre Israel. Otros, que no controla los temas de Medio Oriente.

Frente a este escenario, funcionarios franceses han propuesto una reforma integral del servicio diplomático de la UE que podría incluir un mayor protagonismo para la jefa de política exterior, Kaja Kallas, con el fin de mejorar la respuesta del bloque ante las crisis, según reveló un documento interno.

El Financial Times agrega que Francia y Alemania debaten propuestas para una reforma radical del servicio diplomático de la UE -que cuenta con 15 años de antigüedad-, en un intento por mejorar la respuesta del bloque ante crisis geopolíticas.

El informe citado por Reuters refleja la opinión de funcionarios y diplomáticos de la UE de que el bloque actuó con demasiada lentitud y falta de coordinación al intentar reaccionar ante la guerra en Gaza y otras emergencias, en un contexto de divisiones entre sus instituciones, sus líderes y los gobiernos de los 27 Estados miembros.

El documento plantea tres opciones para una reforma: situar toda la política exterior de la UE bajo la autoridad de la Comisión, transferir las funciones del servicio diplomático al Consejo de la UE -que representa a los Estados miembros- y reforzar el papel de Kallas como parte de una reorganización institucional más amplia, detalla Reuters.

Con la tercera opción, Kallas ganaría más poder dentro de la Comisión: se convertiría en su “primera vicepresidenta ejecutiva” y supervisaría a los comisarios y departamentos responsables de una amplia gama de políticas, como las relaciones exteriores, el comercio y el desarrollo económico.

El informe, al que tuvo acceso Reuters, señalaba que esto supondría un “refuerzo” del papel de Kallas en la Comisión, donde actualmente ejerce como una de las seis vicepresidentas ejecutivas y debe compartir la supervisión de múltiples áreas políticas.

“Está claro que (el SEAE) no funciona como debería en el mundo actual. Es disfuncional”, afirmó al Financial Times uno de los cinco funcionarios informados sobre las conversaciones. “El problema es estructural, por lo que es necesario reconstruir la estructura”, agregó.

En los últimos años, señala el periódico británico, la UE se ha visto sacudida por las guerras en Ucrania e Irán, los “caprichos” del presidente estadounidense Donald Trump y el creciente uso de aranceles, la coerción económica y el suministro de energía como instrumentos de política exterior; ante este panorama, muchos cuestionan si el SEAE está a la altura de la tarea de coordinar respuestas eficaces.

“Las capitales están molestas y quieren una forma eficaz de que actuemos al unísono en el exterior”, señaló otro de los funcionarios. “Existe un riesgo real de que el (SEAE) se desmorone”.

Según el Financial Times, al mismo tiempo, el SEAE y la Comisión presidida por Ursula von der Leyen libran una pugna por la primacía en materia de política exterior y de seguridad.

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Von der Leyen -exministra de Defensa de Alemania- ha trascendido los parámetros tradicionales de su cargo al impulsar una autodenominada “Comisión geopolítica”, nombrar al primer comisario de Defensa del bloque y asumir habitualmente el liderazgo en la respuesta de la Unión a la guerra de Rusia en Ucrania.

También ha explorado la creación de una unidad de intercambio de inteligencia similar a la que ya existe en el SEAE, una idea a la que Kallas se opone.

Los partidarios de reestructurar el servicio diplomático consideran que es viable hacerlo sin modificar el tratado de la UE, el cual establece que el SEAE debe “asistir” al máximo responsable de la diplomacia en los términos acordados por los Estados miembros, vigentes desde 2010. Cualquier modificación de dichas condiciones requeriría el apoyo unánime de los 27 Estados miembros de la UE.

También se están teniendo en cuenta ideas sobre cómo reconfigurar el servicio exterior de la UE en la elaboración de una nueva estrategia de seguridad que la Comisión tiene previsto publicar este verano, según señalaron dos de los funcionarios.