Bolsa de Santiago y Wall Street caen ante expectativas de alza de tasas en Estados Unidos

La bolsa chilena cayó este miércoles en línea con el comportamiento de su principal referente: Wall Street, luego que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos se abriera a una eventual alza en la tasa de interés en los próximos meses, mientras que a nivel local el Banco Central confirmó la expectativa de un menor crecimiento económico en 2026.

El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en la Bolsa de Santiago, cerró con un descenso de 0,9% A 10.805,99 puntos.

“El ajuste del Ipsa se da en un contexto donde el Banco Central dio a conocer el Informe de Política Monetaria (Ipom) de junio, en el que destaca la rebaja en la estimación del PIB para 2026 que fue rebajado desde un rango entre 1,25%-2,5% en marzo a un nuevo rango entre 1,0% a 1,75% ahora en junio. En cuanto a la variación del IPC, ahora en junio se estima que la inflación de 2026 cierre en 4,2% en diciembre (vs 4,0% anterior)”, dijo la corredora Renta 4 en un informe.

En plano internacional, tal como era ampliamente esperado por los mercados, la Fed mantuvo la tasas de interés en el rango de entre 3,5% y 3,75% un nivel que persiste desde el último recorte de tasas de finales de 2025, siendo de este modo la cuarta reunión de política monetaria consecutiva sin movimientos.

La decisión de la Fed es la primera desde que Kevin Warsh está en la presidencia. Esto en el contexto de que su llegada fue apoyada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien fue un crítico del mandatario de la Fed anterior, Jerome Powell, y llamaba abiertamente al recorte de tasas en el corto plazo.

Sobre el detalle de la reunión, CNBC resaltó que “los funcionarios de la Reserva Federal, a través de su gráfico de puntos, que es objeto de gran atención, eliminaron su previsión anterior de una bajada de tipos este año e indicaron que es posible una subida”.

Alza de tasas en septiembre

Así, de acuerdo a la herramienta FedWatch de CME Group un 49,3% de los analistas encuestados prevén que el banco central estadounidense podría subir la tasa de interés en 25 puntos en su reunión de septiembre, y un 15,3% estima que aplicará un recorte de 50 puntos.

Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB, señaló que “la Fed parece dispuesta a mantener una postura restrictiva por más tiempo, e incluso dejar abierta la puerta a una subida si la inflación no converge con suficiente claridad hacia el 2%. El punto delicado es que Warsh asume con una economía que todavía muestra resiliencia laboral, pero con crecimiento más blando, energía más volátil y expectativas de inflación sensibles al conflicto en Medio Oriente”.

Añadió que si bien su mensaje no fue de endurecimiento inmediato, fue una advertencia de que la barra para bajar tasas es alta. “Para los mercados, esto probablemente implica rendimientos de corto plazo más sensibles a cada dato, un dólar con mejor soporte y una renta variable que tendrá que justificar valorizaciones elevadas en un entorno donde la Fed ya no aparece como respaldo automático”, afirmó.

En este contexto los principales indicadores de Wall Street cerraron con pérdidas. El selectivo S&P 500 cayó 1,21%, el promedio industrial Dow Jones descendió 0,98% y el tecnológico Nasdaq bajó 0,99%.

Dólar revierte su caída

En el mercado cambiario local, en tanto, el dólar cayó durante gran parte del día, pero el panorama cambió luego de que la Fed adelantara una posible alza en las tasas.

Así, al cierre de esta edición, la moneda de Estados Unidos subió $4,70 respecto al cierre de este martes y llegó a un valor de $891,40 la unidad, su mayor valor desde el viernes pasado ($898,1) y en máximos del día. De esta forma, la divisa terminó su racha a la baja con seis jornadas de retrocesos, donde el dólar restó $36,60.

El dólar llegó a caer hasta los $880 e iba a registrar la racha de la baja más larga en más de dos años. Antes había logrado la caída más larga desde finales de enero.

Según datos de la Bolsa Electrónica de Chile, el dólar no caía siete jornadas seguidas desde finales de octubre y primeros días de noviembre del 2023. En ese rango del 23 de octubre al 3 de noviembre, el dólar en ocho jornadas solo bajó y restó $67,75.

La baja de estos días se explicó principalmente por el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán anunciado el domingo y que se firmaría este viernes.