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    La Fed abre la puerta a un alza de las tasas de interés para este año

    La Fed mantuvo las tasas de interés por unanimidad de los miembros del banco central estadounidense en la primera reunión que encabeza Kevin Warsh.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    En la foto: Kevin Warsh

    El Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal (Fed) cumplió con las expectativas del mercado y mantuvo las tasas de interés sin cambios. La decisión fue adoptada por una unanimidad de sus miembros.

    Ante este contexto, los costos de endeudamiento se mantienen en un rango de 3,5% a 3,75%, un nivel que mantiene desde el último recorte de tasas de la Fed de finales de 2025 y la cuarta reunión consecutiva sin movimientos.

    La decisión de la Fed es la primera desde que Kevin Warsh está en la presidencia. Esto en el contexto de que su llegada fue apoyada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien fue un crítico del mandatario de la Fed anterior, Jerome Powell, y llamaba abiertamente al recorte de tasas en el corto plazo.

    Sobre el detalle de la reunión, CNBC resaltó que “los funcionarios de la Reserva Federal, a través de su gráfico de puntos, que es objeto de gran atención, eliminaron su previsión anterior de una bajada de tipos este año e indicaron que es posible una subida”.

    Mientras que Reuters comentó que los miembros de la Fed “prevén un aumento de los costes de endeudamiento a finales de este año ante la creciente preocupación por una inflación que supera el objetivo del 2% del banco central estadounidense”.

    Así, nueve de los dieciocho funcionarios proyectaron que la tasa de los fondos federales terminaría 2026 por encima de su rango actual del 3,5% al 3,75%.

    “La proyección media actual prevé que el tipo de interés de los fondos federales finalice 2026 en el 3,8%, frente al 3,4% del resumen de la Reserva Federal de marzo y un cuarto de punto porcentual por encima del rango objetivo actual”, dijo CNBC.

    El mercado ahora espera el discurso de Kevin Warsh.

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