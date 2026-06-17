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    El dólar busca registrar su mayor racha de retrocesos en más de dos años a la espera de las señales de la Fed

    La moneda de Estados Unidos en Chile buscaba anotar su séptima jornada consecutiva a la baja.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    El valor del dólar en Chile el 17 de junio de 2026. picture alliance

    El dólar vuelve a caer y busca anotar una racha a la baja que no se veía desde noviembre del 2023. El tipo de cambio baja a la espera de señales de la Reserva Federal con su reunión de política monetaria y la primera de su nuevo líder, Kevin Warsh, quien asumió en mayo y con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    “La atención de los mercados está puesta completamente en la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos, donde si bien no se esperan cambios en la tasa de interés, los inversionistas seguirán de cerca las proyecciones económicas y cualquier señal sobre el futuro de la política monetaria”, dijo Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB.

    La moneda de Estados Unidos en Chile caía $4,20 respecto al cierre de este martes y llegaba a un valor de $882,50 la unidad. De seguir así, la divisa anotaría siete jornadas consecutivas a la baja, donde resta un poco más de $40.

    Según datos de la Bolsa Electrónica de Chile, el dólar no caía siete jornadas seguidas desde finales de octubre y primeros días de noviembre del 2023. En ese rango del 23 de octubre al 3 de noviembre, el dólar en ocho jornadas solo bajó y restó $67,75.

    Además, el dólar llega a su nivel más bajo desde el 17 de abril de este año ($878), que también es el menor valor que se registra desde que comenzó la guerra en Medio Oriente, un conflicto que se espera que termine este viernes con la firma del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

    “Este menor riesgo geopolítico ha favorecido el apetito por riesgo y ha reducido parte de la demanda por activos refugio”, dijo Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latinoamérica.

    Por su parte, el dólar en el mundo subía en el contexto de una jornada marcada por la reunión de la Fed y la espera del mercado a sus señales. Así, el índice del dólar, que mide la divisa frente a sus pares más importantes, subía 0,11% a 99,67 puntos.

    Mientras que los futuros de cobre, uno de los principales soportes del peso chileno, operaban sin grandes variaciones. El metal a tres meses caía 0,03% a US$6,48 la libra en Comex.

    “El desempeño del metal y del tipo de cambio durante la jornada dependerá en gran medida del tono que adopte la Fed respecto a la trayectoria futura de las tasas de interés. En este contexto, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $880 y los $895 durante la sesión”, advirtió Santos de XTB.

     

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