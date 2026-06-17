Marineros celebrará los 10 años de “O Marineros” con un show especial en Blondie

Cer y Soledad Puentes, las mentes creativas detrás de Marineros, se preparan para uno de los hitos más significativos de su trayectoria: la celebración de los diez años de O Marineros, su aclamado álbum debut. La cita de honor con su comunidad está programada para el próximo martes 15 de julio en la mítica Blondie, epicentro de la cultura alternativa santiaguina.

Desde su lanzamiento, O Marineros se transformó de manera orgánica en un disco de culto y en un refugio emocional para toda una generación. El cancionero, caracterizado por su sensibilidad pop y su honestidad melancólica, ha resistido de forma impecable el paso del tiempo. Tras una década de ruta, el dúo mira en retrospectiva este puñado de canciones con una mezcla de orgullo y madurez artística, reconociendo la vigencia de una obra que la prestigiosa revista española Rockdelux definió acertadamente en su momento como “un clásico del futuro”.

Al respecto, la banda reflexiona sobre el valor de este reencuentro con su esencia original, “Nuestro orgullo máximo es poder seguir tocando y sintiendo estas canciones con la misma energía y fuerza que hace diez años, pero con mayor seguridad y entendimiento de lo que la vida es. Nos encanta cantarlas junto a nuestro público porque nos hace sentir eternas, y que hemos ido creciendo junto a ellos. Escuchándolo ahora, sentimos que es un álbum atemporal”.

La elección de Blondie como el escenario para este aniversario no es fortuita. Además de su histórica carga simbólica para el underground y la música independiente en Chile, el recinto guarda un lazo afectivo inmediato con la historia reciente del proyecto. Tras un show consagratorio en ese mismo espacio el año pasado, el dúo descubrió allí el espacio ideal para desplegar la intensidad y la atmósfera de sus composiciones, combinando un sonido envolvente con una cuidada propuesta visual.

Sobre la mística del recinto y lo que preparan para esa noche, Marineros señala, “Elegimos Blondie porque el año pasado tocamos por primera vez ahí y nunca habíamos sentido una intensidad y conexión igual con nuestro público; fue un lugar donde se liberaron muchas emociones. Blondie representa al underground y toda la escena alternativa de hace muchos años. Es la combinación perfecta para celebrar una década de nuestro disco”.

El concierto del 15 de julio promete ser una revisión exhaustiva y profunda de O Marineros, transformándose en una de las fechas más importantes y emotivas en la trayectoria del pop independiente nacional, ideal tanto para quienes los siguen desde sus inicios como para las nuevas audiencias que han conectado con su repertorio.