Dónde y a qué hora ver a Ghana vs. Panamá en TV y streaming. Foto referencial de archivo redes sociales Federación Panameña de Fútbol

Este miércoles finaliza la primera fecha del Mundial de Fútbol 2026, donde uno de los últimos partidos del día enfrenta a Ghana con Panamá.

Las selecciones integran el Grupo L, que es completado por Inglaterra y Croacia, que también juegan durante hoy.

Cuándo juega Ghana vs. Panamá

El partido de Ghana contra Panamá es este miércoles 17 de junio, a las 19:00 horas de Chile.

Para este compromiso las selecciones se trasladan hasta el Estadio Toronto de Canadá.

Dónde ver a Ghana vs. Panamá

El partido de Ghana contra Panamá se transmite en el canal DSports+ de DirecTV.

La cobertura online del compromiso va por las plataformas DGO y Paramount+.