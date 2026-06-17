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    Dónde y a qué hora ver a Ghana vs. Panamá en TV y streaming

    Las selecciones del Grupo L juegan uno de los últimos partidos de la primera fecha del Mundial.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Ghana vs. Panamá en TV y streaming. Foto referencial de archivo redes sociales Federación Panameña de Fútbol

    Este miércoles finaliza la primera fecha del Mundial de Fútbol 2026, donde uno de los últimos partidos del día enfrenta a Ghana con Panamá.

    Las selecciones integran el Grupo L, que es completado por Inglaterra y Croacia, que también juegan durante hoy.

    Cuándo juega Ghana vs. Panamá

    El partido de Ghana contra Panamá es este miércoles 17 de junio, a las 19:00 horas de Chile.

    Para este compromiso las selecciones se trasladan hasta el Estadio Toronto de Canadá.

    Dónde ver a Ghana vs. Panamá

    El partido de Ghana contra Panamá se transmite en el canal DSports+ de DirecTV.

    La cobertura online del compromiso va por las plataformas DGO y Paramount+.

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