Dónde y a qué hora ver a Ghana vs. Panamá en TV y streaming
Las selecciones del Grupo L juegan uno de los últimos partidos de la primera fecha del Mundial.
Este miércoles finaliza la primera fecha del Mundial de Fútbol 2026, donde uno de los últimos partidos del día enfrenta a Ghana con Panamá.
Las selecciones integran el Grupo L, que es completado por Inglaterra y Croacia, que también juegan durante hoy.
Cuándo juega Ghana vs. Panamá
El partido de Ghana contra Panamá es este miércoles 17 de junio, a las 19:00 horas de Chile.
Para este compromiso las selecciones se trasladan hasta el Estadio Toronto de Canadá.
Dónde ver a Ghana vs. Panamá
El partido de Ghana contra Panamá se transmite en el canal DSports+ de DirecTV.
La cobertura online del compromiso va por las plataformas DGO y Paramount+.
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