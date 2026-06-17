SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Sin permiso de edificación ni sello verde de la SEC: Contraloría de Aysén detecta irregularidades en ampliación de Liceo Bicentenario en Coyhaique

    El informe reveló que la remodelación del Liceo Altos de Mackay no cuenta con permisos ni recepción final. Además, las instalaciones eléctricas y de gas de dicha construcción no tiene certificaciones ni autorizaciones.

    Arturo LeónPor 
    Arturo León
    Liceo Altos de Mackay de Aysén

    Una auditoría de la Contraloría Regional de Aysén reveló una serie de incumplimientos en la ampliación del Liceo Bicentenario Altos del Mackay, en Coyhaique, que se encuentra en uso sin contar con el permiso de edificación ni recepción definitiva otorgados por la municipalidad. Además, se constató que la construcción se encuentra en una zona de restricción ZR-2, según el Plan Regulador Comunal, que prohíbe edificaciones y señala que el espacio deberá mantener su uso rural, agrícola y forestal para preservar y mejorar el paisaje y evitar la erosión.

    Según el Informe Final N°183 de 2026, la ampliación de 896 m² del establecimiento, que comprendía baños, 11 salas de clases, pasillos, bodega y sala de geotermia, se encuentra en uso sin contar con el permiso de edificación ni recepción definitiva, poniendo en un eventual riesgo a los 391 estudiantes desde 7° básico a 4° medio que asisten a dicho establecimiento educacional.

    Adicionalmente, se constató que las instalaciones eléctricas y de gas de la caldera de respaldo del sistema de geotermia validada en terreno no se encuentran declaradas ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Tampoco el establecimiento cuenta con sello verde vigente, ni con resolución sanitaria que autorice el funcionamiento de las instalaciones de agua potable y alcantarillado del edificio principal y la ampliación previamente descrita.

    Pese a estas deficiencias, se verificó que la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Educación de la Región de Aysén otorgó el reconocimiento oficial al Liceo Bicentenario Altos del Mackay, a pesar de no contar con la recepción definitiva de la ampliación descrita.

    Sobre este punto, considerando que lo observado corresponde a hechos susceptibles de ser subsanados, le corresponderá a esa Seremi implementar mecanismos de control, destinados a asegurar que los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente cumplan con los requisitos de infraestructura establecidos por el Ministerio de Educación.

    Sin perjuicio de lo anterior, la Contraloría Regional remitirá los antecedentes a la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación para que ejerza su rol fiscalizador.

    Más sobre:Contraloría General de la RepúblicaContraloría Regional de AysénLiceo Bicentenario de CoyhaiqueLiceo Altos de Mackay

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    En tensa sesión: Tesorería expone sobre morosos del CAE frente a comisión de Hacienda y responde dudas de los diputados

    Combustibles concretan caída de precio anunciada por Quiroz: bencina de 93 octanos baja $95 y el diésel $117

    La reaparición de Camilo Escalona con mensaje al PS agradeciendo apoyos por su cumpleaños 71

    DGAC asume que fue alertada de vuelos con niños de Haití y asegura que incluso suspendió a aerolínea por la situación

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago

    Kast apuesta por nueva comisión para revertir la “crisis” de natalidad en Chile

    Lo más leído

    1.
    Casi 500 documentos por más de $ 2.300 millones: Fiscalía captura a “el Mentor”, el mayor emisor de facturas falsas de La Araucanía

    Casi 500 documentos por más de $ 2.300 millones: Fiscalía captura a “el Mentor”, el mayor emisor de facturas falsas de La Araucanía

    2.
    Tres ministros y el juez Urrutia incluido: Chevesich logra inédita mayoría en la Suprema para abrir 56 cuadernos de remoción por licencias

    Tres ministros y el juez Urrutia incluido: Chevesich logra inédita mayoría en la Suprema para abrir 56 cuadernos de remoción por licencias

    3.
    Gobierno retiró en octubre de 2025 al cónsul de Chile en Haití por investigación vinculada a la entrega de visados

    Gobierno retiró en octubre de 2025 al cónsul de Chile en Haití por investigación vinculada a la entrega de visados

    4.
    Las cinco agencias que articulaban viajes de niños haitianos y que generan alerta en medio de caso por tráfico de menores

    Las cinco agencias que articulaban viajes de niños haitianos y que generan alerta en medio de caso por tráfico de menores

    5.
    Lleva más de 100 años abandonado: iniciativa busca rescatar el invernadero del Parque Quinta Normal

    Lleva más de 100 años abandonado: iniciativa busca rescatar el invernadero del Parque Quinta Normal

    6.
    Niños haitianos: Fiscalía descarta delito de tráfico de órganos y PDI afirma que ingresaron a Chile con documentación y permisos

    Niños haitianos: Fiscalía descarta delito de tráfico de órganos y PDI afirma que ingresaron a Chile con documentación y permisos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)
    Paula

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Servicios

    Actividades y horarios en los cementerios para conmemorar el Día del Padre

    Actividades y horarios en los cementerios para conmemorar el Día del Padre

    Dónde y a qué hora ver a Uzbekistán vs. Colombia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Uzbekistán vs. Colombia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ghana vs. Panamá en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ghana vs. Panamá en TV y streaming

    En tensa sesión: Tesorería expone sobre morosos del CAE frente a comisión de Hacienda y responde dudas de los diputados
    Chile

    En tensa sesión: Tesorería expone sobre morosos del CAE frente a comisión de Hacienda y responde dudas de los diputados

    La reaparición de Camilo Escalona con mensaje al PS agradeciendo apoyos por su cumpleaños 71

    DGAC asume que fue alertada de vuelos con niños de Haití y asegura que incluso suspendió a aerolínea por la situación

    Combustibles concretan caída de precio anunciada por Quiroz: bencina de 93 octanos baja $95 y el diésel $117
    Negocios

    Combustibles concretan caída de precio anunciada por Quiroz: bencina de 93 octanos baja $95 y el diésel $117

    Bolsa de Santiago y Wall Street caen ante expectativas de alza de tasas en Estados Unidos

    Fondos mutuos alcanzan patrimonio histórico en mayo y completan cinco meses sobre la barrera de los US$100.000 millones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y zona central: cuándo empiezan las precipitaciones
    Tendencias

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y zona central: cuándo empiezan las precipitaciones

    ¿Sirve suplementarse con vitamina C para evitar resfríos en el invierno? Esto responde un médico

    Cómo tener más paciencia en situaciones estresantes de la vida cotidiana, según un experto

    “Muchos pesos pesados ​​defraudaron; Inglaterra fue un espectáculo”, la ilusión de los Three Lions tras vencer a Croacia
    El Deportivo

    “Muchos pesos pesados ​​defraudaron; Inglaterra fue un espectáculo”, la ilusión de los Three Lions tras vencer a Croacia

    El mejor partido del Mundial: Inglaterra supera a Croacia con la fortaleza de Kane y Bellingham en Dallas

    Julio Dely Valdés, leyenda de Panamá: “Cecilio Waterman es un jugador clave en nuestra selección”

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Marineros celebrará los 10 años de “O Marineros” con un show especial en Blondie
    Cultura y entretención

    Marineros celebrará los 10 años de “O Marineros” con un show especial en Blondie

    Carlo Ginzburg: muere el fundador de la microhistoria que dio voz a los desclasados

    Muere a los 35 años la actriz Daveigh Chase, protagonista de El Aro

    La disputa entre Von de Leyen y Kallas que amenaza la diplomacia de UE en un momento convulso para el continente
    Mundo

    La disputa entre Von de Leyen y Kallas que amenaza la diplomacia de UE en un momento convulso para el continente

    La crítica visión de un diplomático chino sobre la estrategia de EE.UU. en América Latina

    Macron defiende el acuerdo de Estados Unidos e Irán: “Es bueno aunque no resuelve todo inmediatamente”

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago
    Paula

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)