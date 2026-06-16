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    Fraude en Maipú: Fiscalía logra condenar en juicios abreviados al círculo de hierro de la exalcaldesa Cathy Barriga

    El Ministerio Público está cerrando el caso que tiene a la exjefa comunal ad portas de iniciar su juicio. Para eso despejó la cancha y logró reproches penales para los colaboradores más cercanos, quienes tuvieron un rol para facilitar las maniobras ilícitas en el municipio.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega
    Cathy Barriga

    La mañana de este martes, en el 13º Juzgado de Garantía de Santiago se llevó a cabo la audiencia de juicio abreviado en contra de los exasesores de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

    La exjefa comunal -que estuvo por varios meses en prisión preventiva- ahora está con arresto nocturno a la espera de enfrentar su juicio por fraude al Fisco y malversación.

    Mientras ese juicio está en pausa, la Fiscalía Metropolitana Oriente logró la condena de cuatro imputados en la causa de corrupción. Se trata de Matías Silva, exsecretario de Planificación del municipio; Ana María Cortés, exdirectora de la Dirección de Desarrollo Comunitario; Andrea Díaz, exdirectora de la Secpla y exadministradora municipal; y Juan Carlos Quezada, exdirector de administración y finanzas.

    Respecto a las penas a las que fueron condenados, según resolvió el tribunal, salvo a Andrea Díaz, a los otros tres imputados se les condenó a cuatro años y un día de presidio. En el caso de Díaz, la exadministradora municipal, a ella se le condenó por 800 días. Todas corresponden a penas menores que se cumplirán en libertad.

    Tanto la Fiscalía, como la Municipalidad de Maipú como querellante -representada por José Pedro Silva de BACS Abogados-, apuntaban a que el círculo de hierro de Barriga tuvo jugó un rol para posibilitar o facilitar la ejecución de las maniobras defraudatorias durante la administración de la exalcaldesa de Maipú.

    Del círculo de hierro aún queda pendiente el juicio abreviado para Andrea Monsalve. El fin del caso penal para la periodista, que en su momento ejerció como la mano derecha de Barriga, deberá resolverse durante otra jornada.

    Los recién condenados se suman a otros dos imputados que también fueron condenados en procedimiento abreviados. Se trata de Luis Japaz, coordinador general de alcaldía, quie recibió una condena de tres años de presidio; mientras que María Isabel Palma exdirectora de administración y finanzas, recibió una pena de cinco años de libertad vigilada.

    Más sobre:Cathy BarrigaFiscalíaMinisterio PúblicoCorrupción

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