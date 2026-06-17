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    Fondos mutuos alcanzan patrimonio histórico en mayo y completan cinco meses sobre la barrera de los US$100.000 millones

    La expansión mensual fue de 2,1% y la variación en doce meses alcanza 15,2%. En lo que va de 2026, el patrimonio acumula un alza de 7,4%.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Fondos mutuos en máximos históricos

    La industria chilena de fondos mutuos cerró mayo de 2026 con su mayor patrimonio de la historia. El patrimonio efectivo promedio total alcanzó los $97.042 mil millones, (US$108.108 millones), cifras sin precedentes, según el informe mensual de la Asociación de Fondos Mutuos (AFM).

    Es el quinto mes consecutivo sobre el umbral de los US$100.000 millones (barrera que la industria cruzó por primera vez en enero de este año), y la cifra más alta registrada tanto en pesos como en dólares.

    La expansión mensual fue de 2,1% y la variación en doce meses alcanza 15,2%. En lo que va de 2026, el patrimonio acumula un alza de 7,4%.

    Para tener una referencia de largo plazo: en mayo de 2022, el patrimonio en dólares llegaba a US$ 57.015 millones, casi la mitad del nivel actual.

    Los fondos de mayor plazo lideran el mes

    El rasgo más distintivo de mayo fue el desempeño de las categorías orientadas al largo plazo.

    El informe de la AFM señala que las categorías “pensadas para estrategias de inversión de mayor plazo (balanceados, accionarios y deuda mayor a 365 días) anotan los mayores crecimientos durante mayo”, y agrega que esto “se condice con los crecimientos de gran magnitud que han experimentado estas mismas categorías los últimos doce meses.”

    Los fondos balanceados lideran: crecieron 4,6% en el mes, acumulan 13,8% en 2026 y registran un salto de 61% en doce meses, el mayor entre todas las categorías. Les siguen los fondos de deuda mayor a 365 días, con un alza mensual de 4,19% y un avance anual de 32,8%, y los fondos accionarios, que subieron 2,7% en mayo y 41,6% en el año.

    Dentro de los balanceados, “como ya es de costumbre, los conservadores predominan tanto en patrimonio como en total de partícipes, seguidos en ambas métricas por los balanceados moderados”, apunta el reporte.

    La deuda sigue mandando

    Con todo, el grueso del dinero sigue concentrado en fondos de deuda, que representan el 75% del patrimonio total. Los fondos money market (deuda menor a 90 días) son la categoría individual más grande, con $33.284 miles de millones, equivalentes al 34% del total.

    “Esta preponderancia de los fondos de deuda se repite a través de los años, sumando consistentemente más de la mitad del patrimonio de la industria”, consigna el informe.

    En el segmento accionario, los fondos nacionales Large CAP destacan como la subcategoría de mayor peso dentro de su categoría, con $3.245 miles de millones y un crecimiento a doce meses de 78%.

    Casi cuatro millones de partícipes

    La industria contó en mayo con 3.914.197 partícipes, un 6,6% más que en el mismo mes de 2025. Los fondos de deuda concentran la mayoría, con el 57% de los partícipes (2.161.265 personas), mientras que los fondos balanceados agrupan al 32%, con 1.266.365 partícipes.

    Por administradora, Banchile mantiene el liderazgo del mercado con un 22,3% de participación y un AUM de $21.595 miles de millones, seguida por Santander Asset Management (17,7%) y BCI (12,4%). En términos de crecimiento anual porcentual, Compass Group Chile encabeza la tabla con un alza de 28,5%, seguida de Principal (27,9%) y Larraín Vial (24,4%). Entre las administradoras de mayor tamaño, Bice anota el mayor avance con un 21,4%.

    Rentabilidades: Asia y EEUU, los ganadores del mes

    En rentabilidad, los fondos accionarios de Asia Emergente promediaron un retorno de 9,25% en mayo, el mejor resultado del mes, con una ganancia anual promedio de 45,9%. Los fondos accionarios de EEUU anotaron un retorno mensual de 5,6% y 24,3% en doce meses.

    En contraste, los fondos de América Latina acusaron una caída promedio de 4,4% en el mes, aunque acumulan un alza de 27,7% en el año. La industria en su conjunto promedió una rentabilidad de 0,69% en mayo y 8,47% en doce meses.

    MesPatrimonio en $Patrimonio en US$
    may.202584.242.86189.524
    jun.202585.817.17291.486
    jul.202586.522.78290.928
    ago.202587.923.47090.989
    sep.202589.199.34692.880
    oct.202590.140.87994.490
    nov.202590.398.94396.611
    dic.202590.392.53598.664
    ene.202690.592.898102.484
    feb.202691.610.651106.274
    mar.202692.826.731102.020
    abr.202695.068.559105.880
    may.202697.042.234108.108

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