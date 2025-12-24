Mónica Cavallini deja la gerencia general de Asociación de Fondos Mutuos tras 20 años en el cargo

La Asociación de Fondos Mutuos de Chile (AFM) informó esta mañana que Mónica Cavallini deja la gerencia general del gremio tras 20 años en ese cargo

En un comunicado, la AFM dijo que su salida “se enmarca en un proceso de cierre de ciclo personal”.

La ejecutiva no se irá del todo del gremio ya que continuará relacionándose con entidades internacionales y continuará apoyando a la Asociación en calidad de asesora.

Tras su salida, Macarena Ossa, actual gerente de desarrollo, asumirá como gerente general interina.

En el documento, el gremio dijo que durante su gestión, Cavallini lideró iniciativas enfocadas en mejorar la información al inversionista, promover la autorregulación y facilitar la comprensión de los productos, a través de la creación de herramientas como el sistema de categorización de fondos.

En materias de educación financiera trabajó en el desarrollo de varias iniciativas, como el taller “A Fondo en mi Futuro”, destinado a estudiantes de enseñanza media.

En este periodo, dijo la AFM, la industria de fondos mutuos registró un crecimiento sostenido de patrimonio administrado, pasando de US$ 14 mil millones en 2005, a más de US$ 95 mil millones, equivalente a cerca del 27% del PIB chileno en 2025.

Mientras que los partícipes, aumentaron de 550 mil a 3,7 millones de aportantes.

En el ámbito internacional, representó a la asociación como directora de la International Investment Funds Association (IIFA) y fue fundadora y, presidió por varios períodos, la Federación Iberoamericana de Fondos de Inversión (FIAFIN) que hoy cuenta con 13 países integrantes.