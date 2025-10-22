Patrimonio de APV en fondos mutuos sigue aumentando y supera los US$5.000 millones
De acuerdo a un informe de la Asociación de Fondos Mutuos el número de participantes en APV llegó a 769.893 a septiembre.
El patrimonio promedio efectivo total administrado por la industria de fondos mutuos en APV a septiembre de 2025 fue de $4.842 mil millones (US$5.042 millones), representando un 5,4% del total de fondos mutuos.
De acuerdo a un informe de la Asociación de Fondos Mutuos en septiembre el patrimonio invertido en cuentas exclusivas de APV subió 2% respecto al mes anterior, acumulando a doce meses un aumento de 20,6%.
En tanto el número de participantes en APV llegó a 769.893 en septiembre con alza interanual de 4,48%, mientras que el número de series para APV disponibles en la industria totalizaron 655 con una caída de 1,5%.
En el desglose por categorías nuevamente destacó el crecimiento de los fondos balanceados —que es la de mayor participación en el APV— con un alza de 3,7% mensual, junto con los fondos accionarios, que crecieron 4% mensual. En términos anuales, los balanceados subieron su patrimonio en 32,8%, y los accionarios lo aumentaron en 29,8 %.
Respecto a los montos absolutos durante el último año $2.204 mil millones del patrimonio de APV se concentran en los fondos balanceados, seguidos por $1.130 mil de millones en deuda mayor a 365 días y $1.028 mil millones en fondos accionarios.
Tipos de ahorro previsional voluntario
Actualmente existen herramientas complementarias al ahorro previsional obligatorio que permiten aumentar el monto de jubilación, tales como: el Ahorro Previsional Voluntario (APV) y el Ahorro Previsional Voluntario Colectivo (APVC).
Los depósitos de APV son aquellos que realiza el empleado en forma periódica y no constituyen remuneración para fines tributarios, con un tope exento de 50 UF mensuales (600 UF anuales), pudiendo realizarse a través de depósitos de ahorro previsional voluntario, o bien mediante depósitos convenidos.
Estos últimos, son aquellos que realiza el empleador por cuenta del empleado, y a diferencia de los depósitos en APV están destinados exclusivamente para la pensión no pudiendo realizar rescates durante la vida laboral. A partir de febrero de 2011 estos instrumentos cuentan con un límite de 900 UF.
Los depósitos de APVC también consisten en ahorros voluntarios realizados por los trabajadores, pero a diferencia de los de APV son complementados por los empleadores. Así, se realiza un acuerdo entre el empleador y una institución autorizada para administrar los fondos de APVC, el cual posteriormente es suscrito por el empleador en representación de los trabajadores adheridos al respectivo plan.
