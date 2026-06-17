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    Macron defiende el acuerdo de Estados Unidos e Irán: “Es bueno aunque no resuelve todo inmediatamente”

    El presidente de Francia valoró el acuerdo señalando que lo “fundamental” es que todas las partes implicadas, aparte de Estados Unidos e Irán no reanuden las hostilidades.

    Por 
    Europa Press
    Christian Hartmann

    El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha defendido este miércoles el acuerdo preliminar de Estados Unidos e Irán, incidiendo en que es “bueno” porque supone el fin de las hostilidades en toda la región de Medio Oriente, aunque “no resuelve todo inmediatamente” y dependerá de futuras negociaciones entre Washington y Teherán sobre la cuestión nuclear.

    “Este acuerdo que pone fin a los combates en todo el arco que va desde el estrecho de Ormuz hasta Líbano es algo positivo. Yo lo apoyo y creo que es necesario y que es muy positivo que exista este respaldo del G7 a la decisión estadounidense”, ha indicado en rueda de prensa al término de la cumbre de líderes del G7 celebrada en la ciudad francesa de Évian.

    Macron ha calificado de “decisión prudente” el haber llegado a un pacto, insistiendo en las implicaciones que tenía continuar los combates o mantener meses cerrado el estrecho de Ormuz. “Tenemos una responsabilidad humanitaria, política y económica”, ha recalcado tras la cita en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha reunido con sus homólogos de Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Japón y Canadá.

    De esta forma, ha valorado el acuerdo preliminar como “la mejor situación posible”. ¿Lo resuelve todo? No. ¿Existen riesgos? Sí, como ocurre en cualquier situación", ha señalado, incidiendo en que ahora lo que resulta clave es la aplicación del pacto por lo que ha llamado a ejercer presión en esta dirección.

    El presidente galo ha considerado “fundamental” que todas las partes implicadas, aparte de Estados Unidos e Irán no reanuden las hostilidades, también en Líbano. “Eso es clave. Irán, Hezbolá y, por supuesto, también Israel. No estoy estableciendo una equivalencia entre ellos; simplemente digo que, sea quien sea, los combates no deben reanudarse: debe prevalecer la paz”, ha resumido.

    Con todo, ha admitido que los próximos pasos y la sostenibilidad de la situación dependerá de las negociaciones que se lancen a partir de ahora para “un buen acuerdo sobre el programa nuclear, las actividades balísticas y los riesgos regionales”, unas conversaciones para las que Irán y Estados Unidos se han dado 60 días.

    Respecto a las amenazas de Trump sobre retomar los ataques contra Teherán si incumple el acuerdo, el dirigente francés ha quitado hierro a estas palabras apuntado que buscan disuadir a Irán de ir en la dirección contraria.

    “Comprendo su sentido porque conozco la intención que hay detrás: restaurar la credibilidad afirmando que existen capacidades de disuasión. Eso es lo que quiere decir el presidente Trump cuando habla de ello”, ha señalado ante las preguntas de la prensa y tras insistir en que “no debe interpretarse como una amenaza a corto plazo”.

    Más sobre:MacronEstados UnidosIránFrancia

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