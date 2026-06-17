Ipom: Quiroz destaca alza en proyección del PIB 2027-2028 y recuerda que se produce antes de la megarreforma y acuerdo Irán EE.UU.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, destacó esta tarde el Informe de Política Monetaria (Ipom) del Banco Central, el cual entregó una proyección más sombría para el desempeño de la economía este año, aunque una mejora para los próximos dos ejercicios.

En su reporte de junio, el ente rector recortó el rango de crecimiento del PIB 2026 desde el 1,5% - 2,5% proyectado en marzo a 1%-1,75%. Sin embargo, lo subió para el 2027 a un rango entre 2% a 3% (desde el cálculo previo de 1,5%- 2,5%), mientras que para 2028 la previsión mejoró desde 1,5%-2,5% a 1,75%-2,75%.

Desde el Congreso donde se discute el aumento de la deuda y la megarreforma, el secretario de Estado valoró precisamente estas correcciones al alza, argumentando que se dan antes de que se apruebe el proyecto estrella del gobierno en materia económica (aún debe ser votado por el Senado) y antes del acuerdo de paz al que llegó EE.UU. con Irán.

“ Eso aún antes de nuestro proyecto de ley de reconstrucción , que tenemos confianza que va a elevar aún más esa expectativa de crecimiento futuro. Otra buena noticia de Ipom es que está mostrando que los efectos de inflación se están comportando como se preveían, incluso algo mejor, y ese informe sale antes del cese del fuego que se decretó el fin de semana . Por lo tanto, nos está incorporando incluso ese efecto más optimista”, sostuvo.

El ministro fue consultado también sobre la diferencia en torno a las proyecciones del gobierno y también por las opiniones de algunos senadores respecto a que el IPom fue conservador en sus cálculos.

“No es un informe conservador, sencillamente se está reconociendo un efecto que nadie esperaba, que es el tema de recursos naturales, efecto minero, efecto pesca, muy puntual, pero el mismo IPOM está hablando de una tendencia positiva hacia el segundo semestre”, dijo la autoridad.