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    Banco Central recorta proyección de PIB y ve más inflación para 2026

    De acuerdo al Ipom, la actividad económica estará entre un 1% y 1,75% frente al rango entre 1,5% y 2,5% proyectado en marzo. La inflación, en tanto, la subió desde 4% a 4,2% para el cierre de año. Ajustó a la baja todas las variables de demanda interna, una de ellas es la inversión que pasó de 4% a 2,2%.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    25 DE MARZO DEL 2026 PRESIDENTA DEL BANCO CENTRAL DE CHILE, ROSANNA COSTA, ENTREGA EL INFORME DE POLITICA MONETARIA EN LA COMISION DE HACIENDA DEL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Era un escenario que estaba internalizado por el mercado. El 2026 la economía tendrá un bajo crecimiento y una mayor inflación. Esa visión fue refrendada por el Banco Central en el Informe de Política Monetario (Ipom) de junio.

    En lo principal, el ente rector dejó un rango de crecimiento de entre 1,5% a 2,5% a uno entre 1% a 1,75%. Pero lo suben para el 2027 de 2% a 3%.

    El Banco Central explica que la revisión a la baja que se debe en gran medida a la sorpresa negativa que tuvo la actividad durante el primer trimestre. Esta se originó, mayormente, en el magro desempeño de sectores vinculados a los recursos naturales, como la minería del cobre, la agricultura y la pesca, sumado a un menor turismo receptivo el verano pasado.

    La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    De acuerdo con el Ipom, el escenario macroeconómico ha continuado en los últimos meses sujeto a un grado de incertidumbre mayor al habitual, en un contexto en el que el cierre del estrecho de Ormuz siguió afectando el precio del petróleo.

    Precisan que el informe destaca que tras el cierre estadístico, que fue cerrado el miércoles 10 de junio, se anunció la firma de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que se concretaría el viernes 19 de junio.

    Según el análisis del Central, “esta noticia generó un alza de las bolsas, caídas de las tasas de interés, una depreciación global del dólar, y una baja en el precio del petróleo a valores algo por debajo de los US$80 el barril (promedio WTI-Brent)”.

    También resalta que, a dos años plazo, la caída de los precios de los contratos futuros es bastante más acotada.

    El Ipom refuerza que, dado que el desarrollo del conflicto se ha caracterizado por constantes vaivenes en torno a un acuerdo de paz, es necesario seguir observando el curso de los acontecimientos y evaluando su impacto en las perspectivas inflacionarias.

    Las variables de la demanda interna también se ajustaron a la baja. El consumo privado pasó de 2,2% a 1,8% y la inversión de 4% a 2,2%. “En ello incide la sorpresa negativa del primer trimestre y la evolución menos favorable de los datos conocidos en el margen”, detalló el Ipom. Sin embargo, para el próximo año, ve mejores perspectivas para la inversión. de hecho, las previsiones las sube de 3,5% a 5%.

    Alexis Ramirez Fotografia

    En su argumentación señalan que el último catastro de la Corporación de Bienes de Capital elevó en 33% los montos previstos de inversión en grandes proyectos para el período 2026-2029. “Un factor detrás de esta mejora son los altos niveles en que ha permanecido el precio del cobre, junto con condiciones financieras sin cambios sustantivos en meses recientes. Considerados estos antecedentes, se proyecta un crecimiento de la inversión de 5% en 2027 (3,2% en marzo) y de 3,2% en 2028 (2,8% en marzo)”, señala el Ipom.

    Y sobre el consumo, mencionan que se moderan los avances previstos para 2026 y 2027, en línea con la evolución de sus determinantes. “Lo contrario ocurre con el consumo público, cuya expansión en 2026 es mayor a la señalada en marzo, acorde con las nuevas proyecciones fiscales”, alertan.

    Inflación

    Respecto a la inflación, el BC señala que al igual que en marzo, se sigue proyectando que regresaría a valores en torno a 3% en el segundo trimestre de 2027. Para fines de este año se prevé una inflación algo mayor que en marzo, en lo principal por el cambio en el supuesto para el precio del petróleo.

    Para el cierre de año 2026 la subió de 4% a 4,2% y la inflación promedio de 3,6% a 3,7%.

    En su análisis el BC resalta que tras el cierre estadístico de este Informe, se anunció la firma de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que se concretaría el viernes 19 de junio.

    “Los mercados financieros globales reaccionaron positivamente al anuncio, registrándose alzas de las bolsas, caídas de las tasas de interés y una depreciación global del dólar”, menciona el BC.

    Respecto de los precios de las materias primas, destacó la caída del precio del petróleo. “Este volvió a niveles algo por debajo de US$80 el barril (promedio WTI-Brent), lo que representa descensos algo mayores al 10% en el precio de corto plazo. A dos años plazo, la trayectoria de los contratos futuros muestra un precio alrededor de 3% menor que lo considerado en el escenario central”.

    Por lo mismo señalan que “el desarrollo del conflicto se ha caracterizado por constantes vaivenes en torno a un acuerdo de paz. Por esta razón, es necesario seguir observando el curso de los acontecimientos y evaluando su impacto en las perspectivas inflacionarias”.

    Cautela para la TPM

    Para la pólítica monetaria, el BC reforzó el mensaje entregado el martes luego de la decisión de mantener la Tasa de Política Monetaria en 4,5%.

    “El Consejo estima que el balance de riesgos para la inflación se ha ido equilibrando, aunque el escenario macroeconómico sigue sujeto a un grado de incertidumbre mayor al habitual”, indicó el Ipom.

    En ese sentido, argumentan que el conflicto en Medio Oriente no se ha resuelto definitivamente y la oferta mundial de petróleo no se ha normalizado. Por otro lado, dicen que si bien el desempeño de la actividad ha estado afectado principalmente por factores de oferta transitorios y las perspectivas de demanda no tienen mayores cambios, varios determinantes del consumo de los hogares han tenido un comportamiento menos favorable".

    Más sobre:Banco CentralIpom

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