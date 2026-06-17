Gobierno busca los votos para aprobar proyecto que eleva la deuda: PDG en duda y la DC se abre a negociar con Hacienda

Para este miércoles a las 10 horas está previsto que la sala de la Cámara de Diputados revise el proyecto de ley que eleva el endeudamiento público para 2026 en hasta US$6.200 millones. La iniciativa pasó la valla de las comisiones de Hacienda y de Economía solo con los votos del oficialismo.

En la primera instancia, de Hacienda, contó con 8 votos a favor, todos del oficialismo; 3 en contra, de los parlamentarios Jorge Brito (Frente Amplio), Boris Barrera (PC) y Carlos Bianchi (Independiente); y 2 abstenciones, del PDG Juan Marcelo Valenzuela y de la DC Priscilla Castillo.

Y en la sesión que se realizó este martes, la comisión de Economía lo visó también con los 7 votos que tiene el oficialismo; dos abstenciones, de Patricio Briones (PDG) y de Priscila Castillo (DC), y cuatro votos en contra de los diputados de oposición.

La solicitud de mayor endeudamiento es una ley de quórum calificado o de mayoría absoluta, por lo que el gobierno en la Cámara de Diputados necesita 78 votos de los 155 diputados que conforman el hemiciclo.

Por el momento, el Ejecutivo tiene asegurado los votos de los 31 republicanos, 18 UDI, 13 RN, 3 Evópoli y 3 independientes del bloque. A ellos, el gobierno logró sumar los 8 diputados que tiene el Partido Nacional Libertario, con lo que suma 76 votos seguros de su bloque.

Pero no es suficiente. Y por lo mismo, para el Ejecutivo el PDG, que cuenta con 14 diputados, y la DC, que tiene 8 legisladores en la Cámara Baja, son claves para inclinar la balanza.

Sin embargo, durante la tarde de este martes la postura de ambas colectividades no estaba definida.

El jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, señaló que “existen dudas. Todavía estamos en una discusión interna para poder salir a comunicar una decisión unitaria. Hay hartas visiones en contra y justificadas. Preocupación por la trayectoria de la deuda, cuáles son las medidas que va a tener el gobierno para poder contenerla, cómo va a seguir haciendo recortes que no afecten los derechos sociales y vayan de la mano de una mayor eficiencia del Estado”.

Por la tarde, la subjefa de la bancada del PDG, Tamara Ramírez, complementó esa visión: “Estamos en estado de profunda reflexión frente a este proyecto de endeudamiento público solicitado por el gobierno. No estamos aquí para firmar cheques en blanco que termine pagando la clase media, por lo que hemos adoptado una postura de serios reparos técnicos y de altísima exigencia hacia el Ministerio de Hacienda. Solicitamos respuestas claras y transparentes sobre el manejo de las finanzas públicas antes de tomar cualquier decisión definitiva en la Sala”.

Y Patricio Briones, diputado del PDG que integra la Comisión de Economía, afirmó que “el PDG mantendrá una postura reflexiva hasta el momento de la votación. Esto es porque estamos evaluando todos los escenarios y los posibles impactos”.

El otro partido en definición es la DC. En una reunión almuerzo realizada el martes en el Congreso comenzaron a trazar algunas líneas para iniciar algún tipo de conversaciones.

Si bien la postura inicial es rechazar, se acordó abrir una negociación con Hacienda para aprobar el proyecto de ley, siempre que se retrotraigan los recortes en salud que afectan a 18 hospitales, por $413 mil millones.

Desde el gobierno reconocen que no tienen asegurados los votos y por lo mismo confirmaron que iniciarían conversaciones con la DC para lograr acercamientos y asegurar el apoyo.

Así, hasta el cierre de esta edición el gobierno se encontraba en tratativas con la DC.

Asimismo, fuentes del Ministerio de Hacienda que lidera Jorge Quiroz afirmaron que, en caso de no tener asegurado los votos, incluso están dispuestos a postergar la votación, ya que un rechazo de la propuesta significaría que no podrían ingresar el mismo proyecto en un plazo de un año. También barajan otras opciones, como presentar, eventualmente, una iniciativa nueva de deuda, donde se especifique su uso.

Oposición rechaza

Donde el panorama está claro es en el bloque opositor. El Partido Socialista, el PPD, el Partido Comunista y el Frente Amplio decidieron rechazar la iniciativa.

Boris Barrera (PC) explicó las razones del rechazo: “Este endeudamiento no va a generar nuevos proyectos de inversión o más empleo o investigación y desarrollo, sino que es para financiar gasto corriente y esos recursos van a tapar el hoyo que dejará en las arcas fiscales la megarreforma de Quiroz”.

Desde el Frente Amplio, la diputada Gael Yeomans, confirmó que votarán en contra: “Estamos preocupados de la situación financiera del país. Y les pedimos presentar el Informe de Finanzas Públicas con el efecto de la megarreforma tributaria, y con ello podríamos evaluarlo. El efecto del endeudamiento a futuro es complicado y por eso tenemos que ponderarlo bien”.

Y en el PPD, el jefe de bancada, Raúl Soto, sostuvo que el voto en contra se debe “básicamente porque el gobierno está, por un lado, profundizando el déficit fiscal con la megareforma, y por el otro, agravando la situación de endeudamiento con este proyecto. En su conjunto ambas decisiones económicas comprometen gravemente el futuro fiscal del país”.

Pese a este escenario de incertidumbre, el ministro Quiroz espera que el proyecto cuente con la aprobación de la Cámara de Diputados este miércoles.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa solicita la autorización de mayor endeudamiento al Congreso, por hasta US$6.200 millones para 2026. Según ha argumentado Hacienda, la mayor necesidad de deuda se deriva de la profundización del déficit fiscal que se había proyectado cuando se hizo la Ley de Presupuestos el año pasado, monto que aumenta en US$3.800 millones las necesidades; US$900 millones por efecto de tipo cambio y US$1.500 millones en compromisos ineludibles de pago reflejados en el nivel de deuda flotante y el bajo nivel de caja.

En la Ley de Presupuestos actual se autorizó un máximo de US$18 mil millones de deuda pública, de los cuales el gobierno anterior planificó utilizar US$17.400 millones. Ahora el máximo, considerando los US$6.200 millones adicionales, totalizaría US$24.200 millones.