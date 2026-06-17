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    Culto

    La actriz Kelly Reilly y la exitosa nueva vida de Yellowstone: “Beth y yo somos animales muy diferentes”

    Responsable de encarnar a Beth Dutton en la historia, la inglesa habla con Culto sobre Rancho Dutton, el spin-off que la tiene como protagonista junto al actor Cole Hauser (Rip Wheeler). “Me interesaba saber quién es ella después del duelo y cómo una pérdida tremenda puede cambiarte”, afirma sobre la producción que ya ha batido marcas en la plataforma Paramount+.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    La actriz Kelly Reilly y la exitosa nueva vida de Yellowstone: “Beth y yo somos animales muy diferentes” Emerson Miller

    Yellowstone estuvo al aire durante seis años y cinco temporadas, conquistando una audiencia que cualquier serie del mundo anhelaría. Por lo tanto, la actriz Kelly Reilly no lo niega: sí, hay existe presión alrededor de hacer una continuación del western y replicar su alcance planetario, que es lo que busca Paramount+ con Rancho Dutton, el spin-off centrado en el matrimonio integrado por Beth Dutton, su personaje, y Rip Wheeler (Cole Hauser).

    “Hay presión, sin duda. Tenemos una gran audiencia que está esperando esto, por lo que es realmente emocionante. Hemos puesto mucha reflexión, tiempo, cuidado y amor, así que espero que se note, y espero que la audiencia nos acompañe”, indica Reilly a Culto en la antesala a su debut en el streaming.

    Emerson Miller

    Ese anhelo ya parece plenamente cumplido: según informó Paramount+, durante sus primeros siete días acumuló 12,9 millones de visualizaciones a nivel global, con lo que se transformó en el lanzamiento de una serie original más grande en la historia de la plataforma.

    Con Taylor Sheridan como productor ejecutivo (aquí Chad Feehan ejerce como showrunner), la ficción narra qué ocurrió con Beth y Rip tras el dramático final de Yellowstone. Meses después de que un incendio forestal acabara con su rancho en Montana, se trasladan hasta Rio Paloma, Texas, donde empiezan a reconstruir sus vidas en un nuevo rancho. Allí, en un entorno que no conocen del todo bien, comienza un capítulo diferente –y no exento de peligros–para la pareja junto a su hijo adoptivo, Carter (Finn Little).

    “Cuando me preguntaron si me interesaría participar, dije que sí. La pregunta era: ¿Cuál es la evolución? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Adónde vamos? ¿Qué vamos a hacer?”, explica Cole Hauser, para quien el tema principal del spin-off es “cómo estas personas que, básicamente, lo han perdido todo, recogen los pedazos y siguen adelante de una manera que sea adecuada para ellas. En última instancia, hay cosas en el camino que entran en sus vidas y las ponen a prueba”.

    Lauren “Lo” Smith

    Una de las principales adiciones de la trama es Beulah Jackson (Annette Bening). Madre de Rob-Will (Jai Courtney) y Joaquin (Juan Pablo Raba), es la adinerada dueña de un rancho y matadero que no le pondrá las cosas fáciles al matrimonio principal. También juega un rol relevante Everett McKinney (Ed Harris), un veterano de guerra que trabaja como veterinario.

    Kelly Reilly menciona un concepto que seguramente será clave en la relación de Beth con ese entorno: “Ella fue criada para luchar”.

    “Definitivamente vemos a Beth en una etapa diferente de su vida”, sostiene, para luego agregar: “También me interesaba saber quién es ella después del duelo, cómo una pérdida tremenda puede cambiarte, y que esa parte de ti no se puede recuperar. Creo que la pérdida de su padre es tan inmensa para Beth que provoca un cambio energético en ella”.

    Experiencia y cambios

    Hemos interpretado a estos personajes durante muchos años, y me entusiasmó la idea de continuar, de desarrollarlos e iniciar un nuevo comienzo con ellos”, subraya Cole Hauser. Esa misma reacción tuvo al reencontrarse en el set con Kelly Reilly, a quien ha descrito previamente como una “hermana”.

    Emerson Miller

    “Ella todavía me sorprende en la pantalla. Es una actriz dinámica que toma riesgos”, apunta el actor. “Nunca ocurre que hacemos algo y ella no se sorprende un poco por el ángulo que tomé o yo por el ángulo que ella tomó frente a la cámara. Creo que eso lo mantiene fresco, real y vivo. Así que espero que siga haciéndolo y que me impulse, y que yo le responda. A veces lo que se obtiene de eso es algo grandioso“.

    El mismo paso del tiempo ha permitido que Reilly aprenda de toda su experiencia y establezca de mejor modo los límites que la separan de Beth, una mujer que describe como “audaz” y “apasionada”.

    “Creo que ahora la conozco muy bien. Siempre me reviso y me aseguro de que sea Beth, y no yo, quien dirige las emociones. Somos animales muy diferentes”, advierte.

    Con todo sus defectos y particularidades, la hija de John Dutton (Kevin Costner) se erigió como uno de los personajes más memorables de Yellowstone. Incluso, para quienes piensan que la calidad de la serie original nunca volvió a ser la misma, se transformó en la gran excusa para seguir pegado al televisor.

    Emerson Miller

    Así lo recuerda la actriz: “No siempre fue querida (por el público). Definitivamente ha habido temporadas y episodios en los que la gente decía: es horrible, la odio. Y luego, en el siguiente episodio, pensaban: bueno, espera un momento, quizás ella tenga razón. Creo que esa es parte de la alegría de contar con cinco temporadas, o sea, con (casi) 60 episodios de televisión”.

    Y reflexiona: “Creo que, a medida que yo misma cambio y crezco, ya no soy la misma persona que era hace nueve años, cuando empecé (a filmar Yellowstone), al igual que Beth. Así que para mí es un viaje emocionante, pero también bastante intimidante. ¿El público le permitirá cambiar y evolucionar, o querrán que siga siendo la misma mujer que amaban? Se trata de encontrar el equilibrio entre ambas cosas, sin dejar de ser fiel a algo”.

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