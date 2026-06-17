Fallece Hans Marwitz, histórico relator del fútbol chileno a los 85 años

Una lamentable noticia se ha dado a conocer este miércoles. El histórico relator Hans Marwitz, una de las voces más reconocibles del fútbol chileno, falleció a los 85 años.

El “Gringo”, como era apodado, enfrentaba una complicada situación médica que acabó derivando en su muerte durante la madrugada.

Su carrera en los medios de comunicación comenzó a los 19 años en Radio Corporación, cuando tuvo que suplir de modo de emergencia a Raúl Prado Cavada.

Más adelante extendió su trabajo a Radio Nacional de Chile, Radio Cooperativa y Radio Bio Bío.

Su forma de relatar también le permitió llegar a la televisión, destacando en las transmisiones de Mundiales y Copas América en compañía de otros destacados como Tito Fouillioux, Julio Martínez y Nestor Isella.

Una de sus últimas apariciones en la TV Nacional fue en la previa del Mundial de Qatar 2022 cuando Canal 13 fue en búsqueda del relator. Allí, con la chaqueta blanca que se transformó en uno de los símbolos del área deportiva, aprovechó de aconsejar a las nuevas voces.

“Para mí, ver un mundial es lo máximo. Yo me preparo, esté o no participando Chile, porque la lista es interesante de revisar, la lista que envía cada uno de los países. Ahí van los mejores, que ahora gracias a la TV uno puede ver semanalmente”, señaló en la oportunidad.

Pensando en sus colegas, remarcó que “les digo que les deseo lo mejor, que lo hagan con todo el cariño que tienen por la profesión. Es muy lindo trabajar en un mundial. Háganlo con ganas, preocúpense, pero denle la emoción que el mundial produce en los espectadores”.