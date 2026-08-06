Formalizan por asociación ilícita a El Panda, imputado por balear a dos carabineros en Lo Espejo

Durante la mañana de este jueves fue formalizado por el delito de asociación ilícita para el tráfico de drogas Benjamín Alonso Aedo González, conocido como “El Panda”, quien permanece en prisión preventiva por ser el presunto responsable de los disparos que hirieron a dos carabineros durante una fiscalización en la comuna de Lo Espejo.

Según detalló la fiscal Claudia Castro de la Fiscalía Metropolitana Sur, “él fue formalizado, toda vez que formaba parte de un brazo operativo que prestaba cobertura, específicamente de seguridad, a través de armas de esta banda criminal”.

La persecutora agregó que Aedo arriesga una pena que va desde los cinco años y un día a los 20 años de cárcel, a la vez que indicó que la investigación se mantiene bajo reserva.

El pasado miércoles 22 de julio, personal del OS9 de Carabineros logró detener a El Panda, el cual formaría parte de una banda bautizada como “Los Chicorte”.

En cuanto al ataque a Carabineros, este ocurrió el viernes 17 de julio alrededor de las 10:40 horas, cuando personal policial se encontraba realizando un operativo de fiscalización. Es así, como al realizar un control preventivo al sujeto, este habría extraído una pistola efectuando una serie de disparos contra el personal policial.