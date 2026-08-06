Rabat y reforma que busca reforzar la seguridad pública a rango constitucional: “Lo hacemos para que la Constitución refleje una preocupación ciudadana”

Este jueves el Presidente José Antonio Kast sostuvo una reunión con el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau; y el ministro de Justicia, Fernando Rabat, para revisar el Plan de Infraestructura Carcelaria.

Tras la cita realizada en La Moneda, el titular de Justicia brindó un punto de prensa para abordar los detalles de lo conversado.

“La idea fue revisar el plan de infraestructura carcelaria, por cierto, continuarlo, mejorarlo, y ver de qué manera podemos atender a las necesidades que va a traer esta presentación de distintas modificaciones legales relacionadas en materia de seguridad”, sintetizó Rabat.

Asimismo, informó que la próxima semana se reunirán nuevamente con el Presidente para hacerle entrega de los avances en materia carcelaria. Con ello, puntualizó que como ministerio esperan que durante el 2027 o a principios del semestre de 2028 estén ocupándose algunos módulos de alta y máxima seguridad.

“Se va a ver también alguna construcción industrializada y modular, que esperamos que pueda acelerar los plazos que ya están hoy en día establecidos, y a su vez mantener el plan de infraestructura carcelaria”, agregó.

Bajo ese marco, fue consultado por si se buscará implementar en Chile una cárcel como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), de El Salvador.

Frente a ello, Rabat reforzó lo que ya ha señalado el Ejecutivo en esa línea: “Nosotros estamos trabajando en lo que tenemos hoy día, evidentemente que las situaciones no son exactamente las mismas y por lo tanto hay soluciones diversas”.

Reforma constitucional

En cuanto a la reforma constitucional contemplada en la nueva agenda de seguridad del gobierno, que busca consagrar la seguridad como un deber del Estado, el ministro detalló que con esa incorporación “se puede actuar en distintos proyectos de ley y en distintas situaciones amparado en esa modificación constitucional”.

Consultado sobre si esta reforma fue presentada por el gobierno para evitar reveses en el Tribunal Constitucional, contestó: “Lo hacemos para que la Constitución Política de la República refleje debidamente una situación que hoy día a la ciudadanía le preocupa que es precisamente la seguridad pública.

Indultos a uniformados

Por otro lado, el ministro fue inquirido sobre la presión que han puesto algunos parlamentarios de derecha al Presidente para que otorgue indultos a uniformados.

“El Ministerio de Justicia sigue en esta materia un procedimiento, cada solicitud de indulto particular se va a tratar de la misma medida y esa misma medida significa abrir un expediente administrativo, incorporar en ese expediente administrativo diversos antecedentes y luego pronunciarse fundadamente acerca de esta solicitud”, contestó.