No repetir errores de la megarreforma: los primeros pasos de la oposición para enfrentar la agenda de seguridad de Kast

La noche del miércoles, en el grupo que comparten en WhatsApp, los diputados de oposición que integran la Comisión de Seguridad siguieron atentos la cadena nacional del Presidente José Antonio Kast.

En su discurso, tras la aprobación de la megarreforma económica, el Mandatario dio por iniciado un nuevo foco de su administración: la agenda de seguridad.

Por lo mismo, los parlamentarios de dicha comisión comenzaron en ese momento a planificar los próximos pasos del sector para hacer frente a la apuesta presidencial. Hasta ahora, esta coordinación aún no se ha dado a nivel de directivas del sector, pues estas reuniones se suelen realizar los lunes.

Lo primero que consignaron los parlamentarios es la ausencia de una medida que se ha convertido en emblemática para el sector: el levantamiento del secreto bancario.

La iniciativa -que hoy duerme en el Congreso- fue empujada por la administración pasada, del expresidente Gabriel Boric, y difundida por la fallida candidatura presidencial de Jeannette Jara. La oposición ha insistido con el tema, pero su voz no ha sido escuchada en La Moneda.

El lamento sobre la falta de esta medida fue consensuado. En la actual composición de la comisión de Seguridad de la Cámara están Tatiana Urrutia (FA), Bernardo Salinas (PC), Raúl Leiva (PS), Patricio Pinilla (DC) y Jaime Araya (Ind.-PPD).

Este último cuestionó: “Una agenda de seguridad sin levantamiento de secreto bancario es como un león con caries, solo muestra los dientes y no muerde firme al narco, ni al crimen organizado. Espero que el gobierno escuche las propuestas de la oposición, porque lo que menos necesita la seguridad es la pirotecnia legislativa. Si vamos a escribir en la Constitución el derecho a la seguridad para que funcione como el derecho al medio ambiente, o a la salud, o educación, o seguridad social, será otra linda frase inútil”.

Diputado Jaime Araya. Jose Acchiardo jacchiar@gmail.com

Los integrantes de la comisión esperan coordinarse en los próximos días. Ya han establecido una comunicación constante para enfrentar otros temas sobre seguridad del Ejecutivo, como qué hacer contra la exministra de la cartera, Trinidad Steinert, cuya bullada salida terminó con la creación de una comisión investigadora.

Los mismos diputados también proyectaron de inmediato que durante la tramitación de las diversas iniciativas impulsadas por Kast habrá diferencias en el sector.

El Presidente ha planteado una reforma constitucional, nueve proyectos nuevos y la tramitación de 19 que ya están ingresados.

De los 19 hay algunos que ya han dividido a la oposición, como las materias relativas a la legítima defensa privilegiada de los funcionarios policiales (Naín-Retamal).

El tema ya quebró a la izquierda y centroizquierda en el gobierno de Boric y en los primeros meses de este año. La iniciativa fue aprobada inicialmente en la administración anterior, con votos de la derecha y el Socialismo Democrático, pero con duros descuelgues del Frente Amplio y el Partido Comunista.

Este verano el tema volvió a dividir al sector cuando se absolvió a Claudio Crespo, imputado por el caso Gustavo Gatica. También generó reacciones diversas la apuesta de parlamentarios oficialistas por ahondar en la medida.

En ese contexto, los parlamentarios saben que se vendrán nuevas diferencias, pero apuestan por evitar que se desate una guerra en el sector o que haya descuelgues como ocurrió durante la tramitación de la megarreforma, en la cual un sector del Socialismo Democrático alcanzó un acuerdo con el Ejecutivo, el que terminó cayéndose.

En la izquierda la apuesta es a conversar en bloque. De hecho, así se lo pidieron al biministro Claudio Alvarado hace unos días, durante un cita en Palacio. Ahí le solicitaron que no haya “pirquineo” de votos.

Otro tema del que dieron cuenta los mismos parlamentarios de Seguridad es que el Presidente Kast no los invitó a la ceremonia de este jueves, donde profundizó en su exposición de cadena nacional.

Se trata de una queja habitual de la oposición, sobre no ser invitados a eventos republicanos del Ejecutivo. Al respecto, el diputado Raúl Leiva advirtió que iba a asistir a la presentación que hizo Kast este jueves, pese a que en un inicio no fue convocado al acto.

Al ser tan reciente el impulso de la agenda de seguridad, en la oposición entienden que deben reflexionar con más calma el desarrollo de una estrategia. En principio, en todo caso, no están cerrados a rechazar todas las iniciativas.

Por ejemplo, la declaración que emitió el PC apuntó que “estamos disponibles para discutir todas las medidas que permitan fortalecer la inteligencia criminal, perseguir el dinero del narcotráfico, mejorar la coordinación entre policías y fiscalías, ejercer un control efectivo de las cárceles y entregar mayores capacidades preventivas a los municipios y las comunidades”.

Aunque, en la misma línea, acusaron que “si realmente existiera voluntad de avanzar en crecimiento y seguridad, el Ejecutivo habría impulsado la apertura del debate legislativo sobre levantamiento del secreto bancario”.

Bernardo Salinas (PC), por su parte, dijo que “ahora promete una serie de acciones, pero no hemos escuchado cuántos recursos. Se prioriza una agenda ideológica que es punitiva. Hay que levantar el secreto bancario”.

Desde el PS, el jefe de los senadores, Juan Luis Castro, indicó que “de los anuncios se valora la nueva Agencia de Incautación de Patrimonio del Crimen Organizado al igual que la segregación de delincuentes en recintos penales. La reforma constitucional para un Estado Excepción es una idea del anterior gobierno el 2022 que no prosperó por la oposición de la derecha”.

Raúl Leiva agregó: “Los anuncios que realiza el presidente dan cuenta, de manera inconexa, de muchos proyectos de ley que están en actual tramitación y otros proyectos que esperamos poder conocer. Idealmente, el haber tenido un trabajo prelegislativo con las comisiones de seguridad de manera transversal en ambas cámaras hubiera sido ideal para avanzar”.

Por el lado del FA, públicamente su presidenta planteó que “son normas represivas que no resuelven el problema en las poblaciones”.

La diputada Urrutia, por su parte, afirmó que “estaremos atentos a conocer el contenido de los proyectos que anunció el Presidente. a priori, preocupa que, si realmente se busca cambiar la forma de enfrentar al crimen organizado, no se haya mencionado una sola medida sobre control de armas, fortalecimiento del control portuario, persecución de la ruta del dinero o combate a la corrupción”.