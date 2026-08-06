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    Biministro de Grange enfatiza que se mantendrán plazos para construcción de corredores viales en el Gran Concepción

    "El proceso inicial del proyecto consideraba que los estudios de ingeniería se realizaban en los años 2027 y 2028. Posteriormente empezaban las obras y se esperaba que estuviese abierto a la ciudadanía a fines del año 2031", detalló en un punto de prensa.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Biministro de Grange enfatiza que se mantendrán plazos para construcción de corredores viales en el Gran Concepción DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El biministro de Transporte y Obras Públicas, Louis de Grange, confirmó este jueves que continuarían los mismos plazos establecidos para la realización de los corredores para el transporte público de las rutas 150 y 160 de Concepción.

    Lo anterior tras participar de una reunión de trabajo con distintas autoridades de la región del Biobío, que los días previos criticaron duramente la determinación desde el Ministerio de Hacienda de paralizar la obra.

    Ya el miércoles se había adelantado que desde el Ejecutivo se buscaría otra vía para la continuación de las obras, luego de una reunión en La Moneda entre el gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, y el biministro de Interior y vocero Claudio Alvarado.

    Prensa Ministerio Obras Públicas

    Así las cosas, este jueves de Grange profundizó respecto a la planificación que sostendría el gobierno para estas obras viales.

    El compromiso del gobierno es cumplir con los plazos y los estándares de la obra que espera la ciudadanía. El diseño del proyecto se mantiene exactamente igual, es decir los beneficios sociales son exactamente los mismos, los plazos de ejecución también son los mismos, al igual que los efectos en la generación de empleo durante su etapa de construcción con un peak de cerca de 7.000 personas trabajando”, señaló en un punto de prensa.

    En ese sentido, el financiamiento de la obras ahora sería por medio de la cartera encabezada por de Grange.

    “El proceso inicial del proyecto consideraba que los estudios de ingeniería se realizaban en los años 2027 y 2028. Posteriormente empezaban las obras y se esperaba que estuviese abierto a la ciudadanía a fines del año 2031. Esos plazos se mantienen”, explicó.

    Más sobre:ConcepciónLouis de GrangeObras PúblicasCorredor vialTransporte

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