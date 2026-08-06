El intenso despliegue de Kast para empujar agenda de seguridad e intentar capitalizarla

A primera hora de este jueves, el Presidente José Antonio Kast llegó hasta Plaza de Armas, en pleno centro de Santiago, para encabezar un operativo policial junto a efectivos de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

La puesta en escena se venía preparando hace días. Acompañado por el ministro de Seguridad, Martín Arrau; y el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, Kast se dirigió a los funcionarios policiales -quienes se formaron en varias filas a lo largo plaza- para dar inicio al despliegue que tendría como foco reforzar la seguridad en el centro de la capital.

“El crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia, ha ido ocupando espacios que no les corresponden. Quiero decirles que la mano ha cambiado”, dijo Kast en la instancia.

Al mismo, recalcó el respaldo del gobierno: “Sientan el respaldo de todos nosotros, ahí estaremos, y juntos vamos a recuperar nuestra patria”.

El operativo -que contempló el despliegue de 60 funcionarios de Carabineros y 55 de la PDI a distintos puntos de la comuna- fue una de las varias actividades en la agenda de las autoridades de gobierno durante este jornada, que ha tenido como único foco seguridad.

Ayer, después de que durante el martes el Congreso despachara a ley la megarreforma del Ejecutivo, Kast marcó -en cadena naciona- la nueva etapa para su administración y puso como prioridad la agenda en seguridad pública para los próximos meses, para lo que incluso se estrenó el eslogan “Ahora le toca a Chile”.

Bajo el nombre de Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), en concreto se apuesta a avanzar con la tramitación de un total de 28 proyectos de ley, de los cuales 19 ya están en discusión en el Congreso y nueve serán presentados por La Moneda. Entre ellos, una reforma para elevar la seguridad pública a rango constitucional.

DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Seguridad fue una de las principales promesas de campaña de Kast y una de las razones que lo instalaron en La Moneda. En ese contexto, terminada la fase de la megarreforma la decisión fue acelerar los tiempos y buscar capitalizar a través de distintos hitos.

Y es que en La Moneda y sobre todo en los partidos del oficalismo no esconden que en seguridad han estado al debe. La rápida salida de la exministra Trinidad Steinert, quien dejo el cargo en medio de varias polémicas y cuestionamientos por la falta de un plan para su gestión, significó un duro golpe y enredó la agenda del gobierno en la materia.

Y si bien, la llegada de Arrau al ministerio logró bajar la inquietud en los partidos, la tramitación de la megarreforma dejó en segundo plano otras iniciativas que desde el mismo ministerio de ha estado impulsando.

Por lo mismo, en los últimos días en los partidos del sector subieron la presión para empezar a mostrar avances concretos en la agenda de seguridad, en particular en torno a proyectos que ya se encuentran en tramitación como Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), responsabilidad penal adolescente y ley Naín-Retamal 2.0.

Con eso en mente, en La Moneda no dudaron en dar un giro completo en las prioridades y refocalizar el despliegue en seguridad pública. Este miércoles por la noche, de hecho, en paralelo a la cadena nacional, el ministro Arrau ya había empezado a desplegarse y lideró un operativo en la comuna de Estación Central.

Más tarde, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, salió a profundizar los anuncios del Mandatario. En entrevista con 24 Horas, no solo explicó la reforma constitucional, sino que también una de las principales medidas de la agenda: la implementación de un nuevo tipo de estado de excepción constitucional, que permtiría intervenir, en colaboración con las Fuerzas Armadas, zonas y barrios del país con índices críticos de criminalidad.

Este jueves en la mañana, en tanto, el gobierno mantuvo una agenda intensa en la materia. Mientras que algunas autoridades como el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, dio una entrevista en radio Duna para abordar los alcances de las distintas medidas, tras el operativo en Plaza de Armas, Kast partió directo hasta la Escuela de Formación de Carabineros para profundizar en la denominada ACOT.

Hasta el lugar, llegó acompañado de los ministros Arrau y Alvarado; y también de los titulares de la Segpres, José García Ruminot; y de Justicia, Fernando Rabat.

“Tendremos que hacer modificaciones legales, porque como se ha señalado, el crimen organizado, el terrorismo, el narcotráfico, no respeta las leyes, y nosotros tenemos que buscar cómo anticiparnos, de alguna manera, a esa institucionalidad criminal que afecta la vida de nuestros compatriotas”, aseguró el Mandatario.

Allí, el Mandatario también aprovechó de hacer un guiño a la oposición y agradeció la presencia del senador del Partido Socialista, Alfonso de Urresti. “¿Habrán detectores? Sí. ¿Habrá discusión? Sí. Pero estoy convencido que esta agenda legislativa va a tener un trámite rápido, como lo que necesitamos, y va a ser aprobada por amplia mayoría”, planteó.

Kast, incluso, se acercó a la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), para pedirle empezar con las gestiones que permitan sumar votos de los partidos de la oposición a las distintas iniciativas. Esto, en un contexto en el que la megarreforma salió del Congreso solo con el respaldo de la derecha.

Más tarde, en tanto, Kast partió hacia el Palacio de La Moneda para liderar una reunión junto a los ministros Arrau y Rabat; el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda; y el director de la DIPRES, José Pablo Gómez, para revisar los avances del plan de infraestructura carcelaria, uno de los ejes de la agenda de seguridad.

“La idea fue, revisar el plan de infraestructura carcelaria, por cierto, continuarlo, mejorarlo,y ver de qué manera también podemos atender a las necesidades que sin lugar a dudas va a traer esta presentación que se ha hecho hoy día en la reunión a la que sienta modificaciones legales relacionadas en materia de seguridad”, indicó Rabat tras el encuentro.

Por lo pronto, desde el Ministerio de Seguridad adelantan que la próxima semana el despliegue va a estar focalizado en el Congreso para empezar a socializar las distintas iniciativas con los parlamentarios.