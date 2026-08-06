En internación provisoria queda menor de 15 años detenido por homicidio de estudiante en las afueras de un liceo en San Bernardo

En internación provisoria quedó el menor de 15 años que fue detenido por el homicidio de un estudiante de octavo básico en las afueras de un liceo en la comuna de San Bernardo.

Durante la mañana de este jueves se llevó a cabo la formalización del menor en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, donde el tribunal decretó la medida cautelar al considerar que representa un peligro para la sociedad y para los familiares de la víctima.

Cabe recordar que el miércoles personal del OS9 de Carabineros detuvo al segundo imputado por el homicidio del estudiante ocurrido en las afueras del Liceo Polivalente Santiago de Compostela, en la comuna de San Bernardo.

Tras realizar diversas diligencias y revisar las cámaras de seguridad, personal del OS9 logró identificar a los dos adolescentes involucrados. Fue así como el 31 de julio fue detenido el primer imputado de iniciales J.T.O.P., de 17 años, y este 5 de agosto el segundo imputado, un menor de 15 años e iniciales G.A.E.A.T.

Los hechos se registraron el pasado 30 de julio, cuando la víctima, un estudiante de 15 años fue interceptado por otros dos menores quienes lo golpearon y le propinaron una herida cortopunzante en el tórax.