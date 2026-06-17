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    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Congo en TV y streaming

    Este miércoles debutan las selecciones por el Grupo K del Mundial 2026.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Congo en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram

    Llega el debut de Portugal de Cristiano Ronaldo en el Mundial de Fútbol 2026, donde se mide contra la República Democrática del Congo.

    Las selecciones son parte del Grupo K de la fase inicial del campeonato, que completan Uzbekistán y Colombia.

    Cuándo juega Portugal vs. Congo

    El partido de Portugal contra Congo es este miércoles 17 de junio, a las 13:00 horas de Chile.

    Las selecciones se miden en el Estadio Houston de Texas, Estados Unidos.

    Dónde ver a Portugal vs. Congo

    El partido de Portugal contra Congo se transmite en el canal DSports de DirecTV.

    La cobertura online del compromiso va por la plataforma DGO y Paramount+.

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